Els senglars agreugen els danys agraris en menjar-se les llavors de cereals sota terra

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un associat de AVA-ASAJA perd quasi tota la futura producció d’ordi destinat a alimentar el seu bestiar en 120 hectàrees d’Aras de los Olmos

L’organització agrària demana a l’Administració que es faça responsable d’aquests danys a través d’ajudes directes i instant a ampliar la cobertura de l’assegurança

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) alerta que els senglars i altres espècies de fauna salvatge estan fent un salt quantitatiu i qualitatiu en els danys que ocasionen a l’agricultura, a mesura que augmenten les seues poblacions de manera descontrolada.

L’últim exemple d’aquesta escalada el denuncia un associat de AVA-ASAJA, Antonio Miguel Álvaro, agricultor i ramader d’oví en nom dels Olmos, que informa que “rajades de senglars cada vegada més nombroses i amb menys por no esperen ni tan sols al fet que cresquen els cereals per a rosegar-los, sinó que enguany acudeixen als meus camps recentment sembrats, furguen baix terra i es mengen la majoria de les llavors d’ordis”.

Els animals ja li han causat més de 15.000 euros de pèrdues directes en una superfície de 120 hectàrees de cultiu. D’una banda, Álvaro assumeix sobrecostos econòmics perquè es veu obligat a sembrar més sements de l’habitual (el seu preu s’ha encarit un 20% en un any) i a enterrar-les a major profunditat, la qual cosa a més minva el rendiment del cereal. D’altra banda, a la gran quantitat de llavors que s’han menjat els senglars, cal sumar la pèrdua d’altres llavors desenterrades que devoren els ocells i els problemes de germinació que tindran les plantes on el sòl s’ha regirat en excés. “Perdré quasi tota la producció d’ordi destinat a alimentar al bestiar, sense possibilitat d’accedir a l’assegurança i sense cap indemnització de les administracions”, lamenta Álvaro.

AVA-ASAJA reclama que no siguen els productors els qui paguen els plats trencats de l’excés de la fauna salvatge –agreujat per la falta de mesures polítiques– sinó que les administracions es facen responsables a través d’ajudes directes per als agricultors i ramaders afectats i, així mateix, instant a Agroseguro a ampliar la cobertura de l’assegurança agrària a la fase de sembra.

Segons les estimacions de AVA-ASAJA, la superpoblació de fauna salvatge ha ocasionat en 2021 unes pèrdues rècord de 35 milions en l’agricultura de la Comunitat Valenciana, després d’augmentar un 15% respecte a l’any passat.