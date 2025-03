Els Serveis Centrals Tècnics de l’Ajuntament han mobilitzat més de 5.300 tanques per als vianants en aquestes Falles

La regidora Julia Climent ha informat sobre els recursos logístics activats pel consistori durant les festes.

S’han subministrat també 460.000 quilos d’arena per als espectacles pirotècnics programats (mascletaes i castells).

La gestió de la mobilitat, la seguretat i el desenvolupament de la programació festiva requereixen un ampli desplegament i coordinació de mitjans tècnics i materials.

Els Serveis Centrals Tècnics de l’Ajuntament han mobilitzat més de 5.300 tanques per als vianants durant aquestes festes de Falles per a garantir la seguretat i la mobilitat de les persones vianants. Aquest és un dels elements de l’operatiu logístic impulsat des de l’Ajuntament a través de l’àrea de gestió que dirigeix la regidora Julia Climent, per a coordinar les necessitats quotidianes de la ciutat amb les exigències del programa faller.

L’operatiu inclou nombrosos àmbits essencials per al desenvolupament de la programació fallera i la determinació dels recursos logístics necessaris. Entre ells, destaca la instal·lació de 5.300 tanques: 1.300 de propietat municipal, 400 de la Fundació Esportiva Municipal i aproximadament 3.600 de lloguer. A aquestes s’han afegit altres 600 tanques d’obra per a delimitar la zona de seguretat en les disparades dels castells de focs artificials, i per protegir els edificis patrimonials.

Es tracta de tanques d’obra de 3 metres amb els corresponents peus. Una altra xifra cridanera que consta en l’informe del servei és l’ús de més de 25.000 brides per al muntatge de tanques, peus i plaques de senyalització.

Des del servei, s’ha subministrat arena per als espectacles pirotècnics celebrats a la ciutat (mascletaes i castells). En total, s’han proveït 460.000 quilos d’arena, recollida en 500 palets de 46 sacs cada un (cada sac arreplega 20 kg d’arena). També s’han distribuït 1.300 plaques de senyalització de prohibició d’estacionament.

Flota de vehicles

L’operatiu inclou una flota de vehicles en suport de les tasques de servei: 2 màquines carretons elevadors per a les tasques de càrrega/descàrrega d’arena a la plaça de l’Ajuntament i la zona de castells; una plataforma elevadora per al suport dels treballs de muntatge i desmuntatge de la tanca de protecció també a la plaça de l’Ajuntament; i 10 furgonetes i 5 camions de caixa tancada per a efectuar el moviment de tanques, senyalística i mobiliari, entre altres elements.

Des de l’1 de març, s’ha fet ús d’un camió-grua diàriament en jornades completes, un treball que es prolongarà fins al pròxim 1 d’abril. A més, des del parc mòbil municipal s’ha realitzat un préstec de 5 furgonetes i 9 turismes com a vehicles de suport als serveis de bombers per a la Nit de la Cremà.

Tota la mobilització ha comptat amb un equip humà integrat entre 14 i 25 persones (en funció dels diferents esdeveniments) en exteriors. Entre les diverses tasques realitzades durant el període festiu, destaquen els treballs al voltant de les activitats programades a la plaça de l’Ajuntament: el muntatge de la tanca de protecció (gàbia) per a les mascletaes, el muntatge de l’estructura de protecció del balcó principal i balcons confrontants, la instal·lació de pals per a facilitar l’estesa del cablejat, la instal·lació de pals d’indicació de les empreses pirotècniques que realitzen les disparades i elaboració dels cartells senyalitzadors i el muntatge de la tarima per a la premsa gràfica a la terrassa de la casa consistorial.

A més, s’han efectuat treballs també en altres punts principals del programa faller com l’Ofrena a la plaça de la Mare de Déu: instal·lació de les rampes de fusta i de ferro i d’uns 50 metres de ‘mecanotub’, suport de personal per a recol·locar les cistelles i carrosses amb flors, i el muntatge de passos per als vianants en el recorregut de les comissions falleres, incloent-hi 10 noves banderoles amb peu de formigó subministrades per la Delegació de Falles.

També ha format part d’este operatiu el muntatge de la Senyera de grans dimensions a les Torres dels Serrans per a l’acte de la Crida. A més, es va efectuar el trasllat de tarimes, pedestals, mobiliari i extintors per a l’Exposició del Ninot, al Museu de Ciències.

El dispositiu s’ha completat amb l’elaboració i instal·lació d’un total de 15 cartells per senyalitzar els talls de trànsit causats per les disparades de castells, l’elaboració i col·locació de cartelleria de zona de focs als castells i mascletaes, el subministrament d’extintors per als actes pirotècnics, i el suport a les necessitats tècniques del CECOR (Centre de Cooperació Operativa).

Altres recursos de personal s’han destinat, de manera paral·lela, al desenvolupament d’esdeveniments en interiors (personal de guàrdia de manteniment, guàrdies de tècnic d’ascensors durant les mascletaes, guàrdies de neteja…) i al suport tècnic per a facilitar les línies de comunicació als mitjans de comunicació a l’interior de la casa consistorial.