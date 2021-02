Els Servicis Socials de València s’ha reforçat amb 22 nous professionals en 2020

Print This Post

La regidora de Servicis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha fet balanç hui de les incorporacions que s’han produït al llarg de l’any 2020 en aquesta delegació municipal per a fer front a les demandes derivades de la pandèmia, que s’han saldat amb un total de 22 noves persones treballant en els Centres Municipals de Servicis Socials de la ciutat de València.

Així, Lozano ha dit que “volem posar en valor i visibilitzar l’esforç que ha fet l’Ajuntament de València per dotar els Servicis Socials municipals d’un reforç de personal durant l’any 2020 per atendre l’emergència social que estem vivint i donar una resposta a la gran demanda que estem tenint en aquests moments”.

D’aquesta forma, l’entrada de nou personal a l’àrea social de l’Ajuntament de València ha suposat la incorporació de 14 tècnics mitjans de treball social, tres persones assessores jurídiques, una nova psicòloga i quatre tècnics i tècniques d’Integració Social del programa “Barris Inclusius”, subvencionat per la Generalitat Valenciana en el marc de la COVID-19, de sis mesos (de juny a novembre de 2020). Tot açò S’ha traduït en un augment efectiu de la plantilla de Servicis Socials de 22 professionals.

“A més de les persones que ja tenien un contacte previ amb els servicis socials municipals d’abans de la pandèmia, ara s’ha sumat molta població que s’ha vist en la necessitat de demanar ajudes o prestacions en el seu centre de servicis socials. Per això hem apostat per incrementar els treballadors i treballadores socials de l’Ajuntament de València. A més, continuarem treballant en eixa línia en el 2021 per tal de poder donar la resposta que la ciutadania necessita en aquests moments tan complicats”, ha conclòs la regidora Lozano.