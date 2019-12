Els sindicats convoquen manifestació pels drets dels empleats

Connect on Linked in

Els drets dels empleats hui en el carrer

Les organitzacions sindicals FSES i INTERSINDICAL VALENCIANA s’han manifestat, davant la Consellertia d’Hisenda i Model Productiu, les Corts Valencianes, la Conselleria de Vicepresidència, Igualtat i Politiques Inclusives i el Palau de la Generalitat, com a protesta i per reivindicar dues qüestions que, considerem de capdal importància pels treballadors i treballadores públics de la Generalitat Valenciana que representem i pel conjunt de la plantilla; reivindicacions que no han estat ateses convenientment per l’Administració que es concreten en l’habilitació d’un fons extraordinari del 2% de la massa salarial per la recuperació del poder adquisitiu perdut i exigir la rectificació de l’exclusió de tots dos sindicats de la Mesa General de Negociació I.