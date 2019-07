Els sindicats de la Ribera confirmen el desastre de la reversió: perden drets i ingressos

Connect on Linked in

Reconeixen que molts professionals marxen de l’àrea i acusen la Conselleria de Sanitat de “desgastar”, “discriminar” i “gene- rar tensió” amb el personal laboral. “Tot el procés de canvi a la gestió directa ha sigut un despropòsit des del principi, moti- gual per l’entestament de l’exconsellera Carmen Montón”



SanitatSolsUna, l’associació que defensa l’excel·lència en l’assistència sanitària, ha assegurat hui que la roda de premsa del comité d’empresa de l’Hospital de la Ribera ahir “confirma el desastre de la reversió: els treballadors han perdut drets i ingressos”. “La compare- cencia dels sindicats ahir és la crònica d’un desastre anunciat”, recuer- donen.



L’associació ha destacat “la important vulneració de drets, evident des del moment en què la Direcció de l’Hospital no deixa al comité de em- presa organitzar la roda de premsa en el propi centre hospitalari”. Els pro- pios sindicats van explicar que “no l’han autoritzada perquè consideren que això no és labor sindical”. Per a SanitatSolsUna, “el Govern valencià no solament és plenament conscient de l’error de la reversió i de les seues desastroses conseqüències sinó que a més ha intentat tapar-les, en pensar que ningu- neando als sindicats podria silenciar-los”.

No obstant això, quan la vulnera- ción de drets afecta a la butxaca i a la qualitat del treball que realitzen els professionals durant any i mig, el tema els ha esclatat. I es pregunten: “Continua tenint clar la nova secretària autonòmica de Sanitat, Isaura Na- varro, la necessitat d’aquesta reversió? Perquè ahir els sindicats van deixar clar que amb la concessionària, els treballadors estaven molt millor que amb les decisions que es prenen des del sectarisme de Navarro i el seu partit, que ja s’ha demostrat que és un fracàs en la gestió”.



Per a SanitatSolsUna, els sindicats “tenen tota la raó en les seues crítiques i les seues queixes”, encara que insisteixen que “tot això es veia vindre, tenien informes i una auditoria que advertia de totes aquestes conseqüències i no van voler veure-ho”. Ara, afigen des de l’associació, “els representants dels treballadors han reconegut que han denunciat almenys en tres ocasions a Sanitat en els jutjats i en el tribunal d’arbitratge per incompliments del conveni col·lectiu”.

Van assegurar literalment que “hi ha diversos articles del conveni que no es compleixen com la mobilitat interna, la promoció interna, trasla- dues, la formació, la jubilació parcial etc” i van dir, sense pèls en la llengua que “s’han perdut drets”. Entre altres els impagaments dels incentius, els beneficis del Pla d’igualtat sobre el qual van assegurar que “és un despropó- situat total” perquè “teníem un pla que va caducar, la llei diu que hem de tindre un i ens van assegurar que ens aplicaven el de Conselleria… però hem estat any i mig enganyats”.



I les conseqüències, a més del desgast, la discriminació i la tensió, és que molts professionals estan abandonant el seu lloc de treball en aquest departament de salut. “Si no et paguen el que et deuen, si et deneguen la formació, la promoció interna, la mobilitat, les excedències, les jubilacio- nes parcials i perds drets per a la conciliació de la vida laboral i fami- embolicar que fa a penes any i mig tenies amb la concessionària, és lògic que et planteges anar-te a un altre lloc”, asseguren des de l’associació.



“Qui estressa als treballadors? Perquè els sindicats no solament parlen de digues- nero sinó de drets i condicions de treball, de discriminació, de emba- razadas a les quals no s’aplica el pla d’igualtat, de treballadors que per edat demanen una jubilació parcial”, pregunten des de l’associació a la secre- taria autonòmica de Salut Pública, arran de la seua entrevista en un mitjà valen- ciano fa a penes uns dies. I a la Consellera de Sanitat, Ana Barceló i al president Ximo Puig els insisteixen: “De debò creuen que els professionals sa- nitarios de la Ribera mereixen aquesta situació? I pensen que no afectarà la qualitat assistencial? Només amb la marxa de professionals, la població va a la seua- frir aquests canvis que, sens dubte, són a pitjor”, asseguren des de SanitatSolsUna.