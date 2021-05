Els socialistes d’Alzira i Guadassuar han realitzat l’homenatge als caiguts en la lluita pels drets dels treballadors

Connect on Linked in

L’emotiu acte es celebra cada 1 de Maig al panteó del cementeri d’Alzira

L’1 de maig és una data marcada en roig al calendari de celebracions dels socialistes alzirenys. L’acte d’homenatge als caiguts en la lluita pels drets dels treballadors ha estat marcat enguany per les restriccions, així que només han acudit una representació del partit socialista d’Alzira, encapçalada per Isabel Aguilar, secretaria general, Salva Roses, secretari d’organització i Fernando Pascual, president de l’agrupació alzirenya.

L’acte ha consistit en dipositar un centre amb dotze roses roges en el panteó als caiguts, situat a l’entrada del cementeri municipalper tal de recordar als caiguts, aquells que pagaren amb la seua vida les llibertats i privilegis que gaudim en l’actualitat.

«L’1 de Maig és una data ineludible per als Socialistes alzirenys, i enguany encara que l’acte no ha sigut com en ocasions anteriors, degut a les normes sanitàries per tal de fer front a la pandèmia de la Covid-19, amb el sentiment sí hem estat presents tots els que sentim el socialisme per tal de retre homenatge a totes i tots que tingueren el valor d’enfrontar les grans dificultats de la dictadura, per tal d’aconseguir els drets laborals, que a hores d’ara tenim».

Este acte es realitza conjuntament amb les companyes i companys de l’Agrupació Socialista de Guadassuar que junt als socialistes alzirenyes hem recordat als que defensaren i lluitaren pels drets laborals.