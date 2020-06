Els socialistes d’Alzira mirem cap al dia de després

Connect on Linked in

No hem de tirar la vista massa enrere per a recordar que a la Xina, concretament a Wuhan, s’iniciaria esta realitat que estem vivint i que sembla una pel·lícula. En eixe moment, en cap part del món, ens passava pel cap que la Covid-19 aniria a expandir-se de manera molt ràpid i que acabaria afectant la immensa majoria de continents; països; regions; grans urbs; xicotetes poblacions, i també a Alzira com a una menuda part d’un tot.



Esta dura etapa, desconeguda per totes i tots fins al moment, ens ha pillat formant part de l’equip de govern municipal, i com no podria ser d’altra manera estem exercint l’administració i el control de la ciutat, tal com es descriu a la pregunta: què és governar?



Transcorregut el temps, després de setmanes de confinament, distanciament social, tancament de l’activitat comercial i d’oci, paralització temporal de la indústria, comencem a veure la llum al final del túnel, la qual cosa no significa que tot açò hi haja acabat, ni de bon tros, ara queda la segona part, tornar a activar l’activitat comercial, d’oci, etc.



Esta circumstància s’allargarà més del que ens agradaria, però hem de ser responsables i actuar amb fermesa per tal d’eixir airosos d’esta situació i, inclòs, estar preparats i alerta en cas que hàgem de tornar a passar algun rebrot de la pandèmia o, qui sap, si ens aplega altra.



A Alzira hem actuat amb diligència i serietat. Hem pres des del primer moment mesures per intentar minimitzar l’impacte econòmic i social al qual ens ha arrossegat la Covid-19. Hem realitzat modificacions al pressupost municipal, també hem sol·licitat una pòlissa de 6 milions d’euros per fer front a la manca d’ingressos, però a més s’han signat convenis extraordinaris amb organitzacions per atendre les famílies més necessitades, així com l’ampliació del fons del menjador a casa i l’atenció domiciliària.



Els socialistes, com a membres del govern progressista que som, no volem que cap família quede tocada per la pandèmia, per això s’han destinat vora 1,7 milions d’euros al pla ASISTE, mesures aplicades per l’Ajuntament d’Alzira des de l’inici de la crisi per a fer front a la Covid 19 tant des del punt de vista social, sanitari com tributari per a les persones i empreses. També s’ha creat “Som Alzira”, un Fons Social d’Emergència per a adquisició d’aliments bàsics i frescos mitjançant bons de compra per a les famílies en els supermercats. Fons iniciat amb les aportacions econòmiques dels grups polítics, govern i oposició, que suposen 12.500 euros, a les que per mitjà del compte bancari de Caixa Popular ES09 3159 0054 2426 9480 2923 es poden realitzar aportacions individuals i voluntàries per part d’empreses i particulars.

No hem obviat les mesures econòmiques i no es passarà el rebut de cap impost fins al 15 de juny, a més, s’activa una subvenció de 300 euros per a cada negoci alzireny afectat, amb la finalitat d’ajudar a la seua reactivació. A més, com a membre de l’equip de govern, i com a responsable de la regidoria d’Esports, cal recordar que s’ha acordat retornar els mesos pagats i no gaudits en les instal·lacions esportives a totes i tots els usuaris. També, i pel que respecta a bars i terrasses, s’ha aprovat que no pagaran la taxa d’ocupació com a mínim fins a final d’any.

Quant a matèria laboral s’ha creat un nou Pla d’ocupació social Covid-19, amb perspectiva de contractació per part de l’Ajuntament, prioritàriament de persones sense ingressos i aturats. I sobre tot, com a govern responsable, totes les ajudes de Diputació i Generalitat destinades a inversions s’utilitzaran per a pal·liar els efectes de la pandèmia.

Som conscients que davant la magnitud de la situació tot resultarà poc, però no escatimarem ni en ganes ni esforços per a contribuir al restabliment de l’activitat social i econòmica de la nostra ciutat, que ha sabut sobreposar-se en el passat a situacions complicades i dolentes com la pantanada del 82 i la riuada del 87, i que una vegada més, amb la implicació col·lectiva aconseguirem que, com l’au Fènix, Alzira ressorgisca.

Nosaltres, com deia abans, sent una xicoteta part d’un tot i des de l’apassionant món de la política local, tractem d’estar a l’altura d’una situació que ens ha sobrepassat a tots i que per desconeguda haurem d’aprendre a fer-li front, pegar-li la volta al marcador i guanyar-li la partida.

Hem de reflexionar. En este món globalitzat res està lluny del nostre dia a dia, de la nostra quotidianitat.

Fernando Pascual Moscardó

President PSPV-PSOE Alzira