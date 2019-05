Els socialistes de la Ribera Baixa proposen per unanimitat a Toni González com a diputat comarcal

Connect on Linked in

El Comité Comarcal va aprovar de forma unànime la proposta llançada des de l’Executiva Comarcal, on va tirar avant per 16 vots a

4 Els socialistes de la Ribera Baixa, encapçalats pel seu Secretari General, Salva Martínez, aposten de forma unànime per que Toni González, actual alcalde en funcions d’Almussafes, siga designat diputat provincial. De fet, aquesta setmana s’han celebrat tant l’Executiva Comarcal com el Comité Comarcal, en els quals les bases socialistes han donat suport clarament a Toni González, qui ha revalidat àmpliament la seua majoria absoluta a l’Almussafes.

En concret, la proposta encapçalada per Toni González va obtindre en l’Executiva Comarcal 16 vots, enfront de la candidatura de l’alcalde en funcions de Cullera, Jordi Mayor, que únicament va obtindre 4 vots. Aquest mandat de les bases socialistes ha sigut confirmat pel Comité Comarcal, en el qual la proposta de Toni González ha sigut donada suport per unanimitat.

Cal recordar que els grans resultats aconseguits pel partit socialista a la comarca de la Ribera Baixa han permés arrabassar-li a Compromís el diputat comarcal d’aquest partit judicial. Un dels municipis on el PSPV-PSOE ha mostrat la seua fortalesa ha sigut precisament a Almussafes, on Toni González ha ampliat considerablement la majoria absoluta de la qual ja disposava, augmentant en dues el seu nombre de regidors i quasi triplicant en vots a Compromís. En les passades eleccions generals, Almussafes també va ser el municipi de la Ribera Baixa en el qual partit socialista va obtindre la victòria amb major percentatge de vots.