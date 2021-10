Els socialistes recuperen l’alcaldia de Carlet després de tres décades

Connect on Linked in

Carlet torna a tindre una alcaldia socialista després de 30 anys

Carlet torna a tindre una alcaldia socialista després de 30 anys després de que la que ha sigut alcaldessa durant els últims 6 anys, la valencianista Maria Josep Ortega, li cedira la vara de comandament del consistori carletí a Lola Navarro, candidata del PSPV-PSOE.

Una fita històrica per al municipalisme socialista la impotància de la qual es va deixar notar pel alt número de representants socialistes de primera espasa presents al plenari municipal on es va produir el relleu. El sindic del PSPV a Les Corts, Manolo Mata; la secretaria general de la província de València, Mercedes Caballero; Territorial, Obres públiques i Mobilitat, Arcadi Espanya; la delegada del Govern, Gloria Calero; o el Director General d’Administració Local, Toni Such, entre altres, van acompanyar a Navarro en la seua investidura.

En la seua despedida, Ortega va destacar la bona sintonia entre els membres del equip de govern i un fet incontestable: el relleu era una mostra del bon governament que compleix amb la paraula donada durant el pacte entre PSOE i Compromís que va possibilitar el actual govern de Carlet.

Per la seua part, Navarro va agraïr l’esforç i dedicació de la anterior alcaldessa, lluitant en tot moment pels ciutadans de Carlet, i va insistir en que el canvi d’alcaldia no era més que un canvi d’un nom i una cara que no anava a canviar res de la dirección del actual govern carletí, que continuarà lluitant pel benestar de la gent del municipi.

El canvi d’alcaldia ha vingut donat per l’acord pres per les dos formacions locals després de les eleccions de 2019, en les quals Compromís va traure 5 regidors i els socialistes 4. Estos resultats són els que es van tindre en compte a l’hora de distribuir el temps de l’alcaldia entre els dos partits, sent la data del 15 d’octubre l’elegida per escenificar este acord i, per tant, el canvi en l’Alcaldia.