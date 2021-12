Els socis de govern tanquen un acord sobre els pressupostos municipals de Xirivella

Connect on Linked in

Els esforços de PSOE i PODEM se centren ara a aconseguir el suport suficient perquè l’acord tire avant

Els socis de govern de l’Ajuntament de Xirivella, PSOE i PODEM, han arribat a un acord sobre els pressupostos del consistori per a l’any 2022. En una reunió mantinguda entre l’alcalde de Xirivella, la regidora d’Hisenda i la portaveu de PODEM, s’ha consensuat la proposta que els dos socis volen portar a votació en el pròxim ple una vegada estiguen garantits els suports necessaris per a tirar avant els comptes.



El pressupost municipal per a 2022 superarà els 21 milions d’euros, a pesar que no s’augmentaran els impostos municipals per a l’any vinent. El principal increment en la recaptació prové de la pujada dels ingressos derivats de la participació en els tributs de l’Estat, que s’incrementen en un 10%, és a dir, entorn dels 700.000 euros, i de les subvencions rebudes per la Generalitat Valenciana.

Pel que respecta a les despeses, és un pressupost amb marcat caràcter social i que desenvolupa els principals acords del pacte de govern. S’incrementen gran part de les partides, tant de serveis bàsics com de benestar social, en la qual s’ha duplicat els diners destinats a pobresa energètica. També s’ha contemplat una dotació econòmica per a l’adquisició, a través del dret de tanteig i retracte, d’habitatges destinats a l’ús social i lloguer juvenil. A més, es recupera la partida per al censat de colònies felines en el municipi a través del mètode CER i es contempla també la redacció del projecte definitiu de la Ronda Verda.



Els esforços dels socis de govern se centren ara a aconseguir novament el vot favorable de Compromís, formació que ha donat suport als dos últims pressupostos. PSOE i PODEM sumen 10 regidors, amb el que necessiten sumar almenys un vot més perquè els pressupostos siguen aprovats.