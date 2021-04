Els taxis picassentins es voran inclosos en la segona fase de les ajudes Parèntesi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’alcaldessa de Picassent, Conxa García, ha rebut este matí al seu despatx a Ismael Arráez, president de l’associació gremial d’auto taxis de València i províncies, amb motiu d’una reunió sol·licitada per este col·lectiu per tal de tractar la seua situació degut a la crisi econòmica provocada per la pandèmia. La seua petició ha sigut clara: que se’ls tinga en compte a l’hora de concedir noves ajudes del Pla Resistir de la Generalitat.

La primera edil ha escoltat les reivindicacions i, conscient que el sector del taxi ha sigut un dels col·lectius que han patit molt les conseqüències de les restriccions de mobilitat, s’ha compromés a tindre-les en compte de cara a l’aprovació d’una segona fase de les ajudes Parèntesi, gestionades per l’Ajuntament.