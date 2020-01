Els torrentinos i torrentinas competiran aquest cap de setmana per cuinar el millor Rossejat

Connect on Linked in

L’exposició Playmobil tancarà les seues portes el diumenge després de realitzar l’esperat sorteig del clic amagat

La gastronomia tradicional, la clausura de l’exposició Playmobil o els espectacles de màgia són algunes de les activitats que faran que cap torrentino vulga quedar-se a casa aquest cap de setmana. Una de les grans propostes és el concurs de Rossejat que, per segon any consecutiu, organitza la falla de la Plaça. Una jornada per a destacar el plat més representatiu de la gastronomia local i en la qual, a més, es realitzaran demostracions de cuina, balls regionals i un servei de begudes. Tot això, el dissabte de 12 a 15 h als peus de la Torre.

Exposició Playmobil

Després d’un mes carregat de visites de veïns i veïnes de tota València, l’exposició Playmobil, instal·lada en l’Antic Mercat, s’acomiada de Torrent. La mostra compta amb al voltant de 5.000 figures i més de 100.000 peces que han delectat al públic infantil i també al més major. Les persones ressagades encara poden acostar-se i gaudir de la major exposició de tota la Comunitat Valenciana del món Playmobil fins a aquest diumenge (només en horari de demà). D’igual manera, aqueix mateix dia, a les 13 h, es realitzarà el sorteig pertanyent al concurs del clic amagat, una prova perquè les persones participants troben huit figuretes entre els 13 diorames. Els guanyadors rebrien un dels fantàstics lots de Playmobil.

Activitats escolars

Una de les grans qüestions de la vida és d’on venim; una pregunta que respondran els xiquets i xiquetes en el taller que el Centre Ambiental ha preparat per a aquest cap de setmana. A partir de la increïble varietat de fòssils que s’han trobat a Àfrica, Àsia i Europa els participants reconstruiran el nostre llinatge evolutiu des d’Australopithecus als primers Homo sapiens i, a més, exploraran les diferents espècies que es van separar al mig. El diumenge a partir de les 11 h.

Igualment, els xics i xiques del col·legi Jules Verne debatran sobre el model de Parlament Europeu; una jornada que tindrà lloc el dissabte a les 11 h en el saló de plens de l’ajuntament.

Espectacles

L’Auditori acosta als torrentinos i torrentinas la figura del gran Houdini, un dels grans mites de la història de la màgia. Conegut no sols com a mag i per les seues grans fuites, sinó per resoldre tots els casos que se li van presentar relacionats amb el paranormal, tots menys un, el misteriós cas d’Houdini i l’habitació tancada, el qual serà representat el dissabte a les 18 h.

D’altra banda, la màgia continua en el Cirkus Kaos, que aquest divendres a les 19 h ha preparat una cita molt especial. Les persones amb diversitat funcional podran gaudir d’una sessió on els malabaristes, mags, trapecistas i altres components del món circense els oferiran un gran espectacle amb moltes sorpreses.

Associacions

L’associació Castella – La Manxa es vestirà de gala aquest dissabte a les 17.30 h per a realitzar la coronació de la Dulcinea; figura representativa de les persones castellà-manxegues que està basada en el popular personatge fictici de l’enginyós gentilhome el Quixot de la Manxa, de Cervantes.