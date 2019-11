Els torrentinos i torrentinas pintaran les obres de Genaro Palau en l’I Concurs de Pintura a l’aire lliure local

Connect on Linked in

L’agenda del cap de setmana es completa amb activitats esportives, solidàries i culturals

El cap de setmana a Torrent ve carregat d’activitats lúdiques, festives i culturares; una programació per a tots els gustos i tots els públics. Crear una obra en un llenç en blanc, és una aposta que els torrentinos i torrentinas podran dur a terme en l’I Concurs de Pintura a l’aire lliure. En l’avinguda Genaro Palau, els i les artistes pintaran quadres del pintor torrentino, oferint un homenatge a l’artista. Palau que, encara que va viure fora del seu municipi natal, mai va perdre les seues arrels i moltes de les seues pintures tenen un clar component i inspiració de la capital de l’Horta Sud. Els seus inicis artístics van començar a l’Escola de Belles arts Sant Carles, on va coincidir amb Joaquín Sorolla, Isidoro Garnelo Fillol, Salvador Abril, entre altres, encara que la seua relació més estreta va ser amb Mariano Benlliure. A més, de com a dissenyador i cartellista taurí, Genaro Palau va destacar com a pintor de paisatges.



Dia del Voluntariat

La plaça de la Unió Musical acull aquest dissabte l’II Dia del Voluntariat; un programa d’activitats per a ressaltar la gran labor que el moviment associatiu duu a terme i que aconsegueix ajudar tantes persones. Des de les 10 h fins a les 14 h, els voluntaris i voluntàries donaran conéixer al públic les bones accions que realitzen. Igualment, al llarg de tot el matí es realitzaran activitats dirigides a tots els públics, especialment als més xicotets, com a tallers, actuacions musicals per part de l’Escola Coral, el Ball de Torrent o Santa Sofia de Llevant, entre altres.

Les activitats solidàries continuen el diumenge a les 10 h de la mà de la falla Sants Patrons, que organitza l’III Matinal Solidari.

Clinic Ciclisme Adaptat



Les activitats esportives d’aquesta finalitat de setmana venen de la mà de l’II Clinic de Ciclisme Adapatado; una jornada per a normalitzar l’esport adaptat. A les 9.30 h, es donarà el tret d’eixida amb diferents activitats. Com a novetat en aquesta segona edició, s’organitza laEco RouteTorrent, per a donar a conéixer el carril bici de Torrent que compta amb aproximadament 30 km i arriba fins a Alcàsser, sent, a més, un bon espai per a recórrer amb bicis adaptades, cadires manuals o elèctriques, acobles elèctrics o patinets. La taula redona “Valors, esport i salut”, després de la qual es realitzarà un menjar, tancarà la programació.



Seguint amb el programa esportiu, el diumenge a partir de les 9 h es donarà inici a l’I Trofeu Ciutat de Torrent Tir amb Arc en el pavelló Anabel Medina; una iniciativa que se celebra per primera vegada en la història de la localitat i en el qual els participants practiquen l’habilitat d’utilitzar un arc per a propulsar les fletxes.



Entre les propostes mediambientals d’aquesta finalitat de setmana, destaca la Fira Ambiental; el divendres a les 17.30 h en la plaça Major. D’altra banda, també es realitzarà una yincana per la biodiversitat al carrer San Pancracio.



Mes del Medi Ambient

Els xiquets i xiquetes tenen una cita el diumenge a la vesprada per a conéixer el nom dels guanyadors del Concurs de Joguets Reciclats que organitza el consistori dins del programa “Torrent, més neta i saludable”. El Centre Ambiental acull està exposició que encara pot visitar-se aquest dissabte i diumenge, d’11 h a 13.30 h, i en la qual participa l’alumnat de 5é primària. L’acte tindrà lloc a les 13.30 h.

Activitats literàries



El Museu Comarcal l’Horta Sud acull la Trobada d’escriptors valencians; un projecte que abordarà la literatura valenciana al llarg de tot el matí, a partir de les 10 h.

Premis Carta de Poblament



L’Antic Mercat es vist de gala aquest dissabte per a fer lliurament dels guardons als premiats en la IX edició dels Premis Carta de Poblament; una iniciativa que reconeix el treball, esforç i dedicació de les persones o entitats torrentinas que milloren de manera significativa la societat, tant en la seua labor social com professional. Els premiats enguany són Adrià Besó Ros, Càritas Interparroquial i Francisco Miguel Almerich Simó. L’acte se celebrarà a les 19 h.



Protecció civil

Protecció Civil organitza aquest divendres el seu anual sopar en honor a tots els voluntaris i voluntàries de l’agrupació. L’esdeveniment, que tindrà lloc en el restaurant El Pi a les 22 h, reunirà el teixit associatiu de la ciutat.

Mostra de Teatre Amateur “Juan Manuel Ferraro”

Després d’un mes dedicat al teatre, la Mostra de Teatre Amateur “Juan Manuel Ferraro” baixa el teló. Per això, aquest diumenge el comiat serà a càrrec com sempre de Coturno Teatre, organitzador de la mostra. En l’obra recuperen els monòlegs de Darío Fo i Franca Rame “El despertar” i “La mare pasota” i els fusionen en l’obra “Dona atrapada”, que retrata i qüestiona amb humor fi i diàlegs aguts el rol de la dona en la societat, sobretot el de la mare que ha d’enfrontar-se a un munt d’oficis, sense el mínim suport de ningú. En l’Auditori a les 19 h.

Setmana Cultural

L’Associació Cultural Castella – La Manxa de Torrent està immersa en una setmana cultural que posa de manifest les tradicions i la cultura de la terra castellà-manxega. El diumenge a les 12 h es realitzarà una missa en la parròquia Sagrada Família; seguidament d’un menjar on el plat estrela seran les molles.