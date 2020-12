Els torrentins i torrentines realitzen les seues compres nadalenques gràcies a la ‘Targeta +25’

Connect on Linked in

El termini de sol·licitud finalitza el pròxim 31 de desembre, no obstant això la ciutadania podrà fer ús de la targeta fins al dia 31 de març

La segona fase de la ‘Targeta +25’, impulsada per l’Ajuntament de Torrent i l’empresa municipal IDEA’T per a promocionar i fer costat al comerç i l’hostaleria local, entra en la seua recta final i el pròxim 31 de desembre serà l’últim dia en què la ciutadania podrà adquirir la mateixa. No obstant això, els torrentins i torrentines que hagen obtingut la targeta, podran fer ús d’ella en els comerços del municipi fins el pròxim dia 31 de març. D’aquesta manera, s’espera que la iniciativa estrela del projecte ‘100% amb el comerç de Torrent’ acumule al final d’aquest període un total de 750.000 euros, gastats exclusivament en els establiments *torrentinos.

Així mateix, aquesta iniciativa està tenint una gran influència i un impacte immediat en la campanya de Nadal, ja que ha contribuït a fomentar el consum local i a visibilitzar i posar en valor els productes i serveis que ofereixen aquests establiments de proximitat. “La ‘Targeta +25’ aconsegueix que comprant en el comerç local guanyem tots: comerços i consumidors”, destaca la regidora responsable d’IDEA’T, Marina Olivares.

Igualment, per a ajudar els consumidors a decidir quins regals comprar amb la ‘Targeta +25’ i on comprar-los, IDEA’T ha creat en el seu compte de Facebook l’apartat ‘*Regals de Nadal a Torrent’, on s’exposen multitud de propostes elaborades pels comerços de la ciutat per a regalar a pares, mares, amics, germans, xicotets, majors, etc.