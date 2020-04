Els treballadors del Pla d’Ocupació Local d’Almussafes construeixen dos magatzems i instal·len graderies en el Camp de Futbol Municipal

Connect on Linked in

Les labors de manteniment “continuen durant l’estat d’alarma i es desenvolupen seguint totes les mesures de seguretat”, assenyala l’edil Jaime Wic





Els treballadors del Pla d’Ocupació Local (POL) d’Almussafes han desenvolupat durant les últimes setmanes dues importants intervencions que ja estan a punt per a utilitzar-se.



A l’interior de la nau municipal, situada en el Polígon Industrial Joan Carles I de la localitat, han construït dos magatzems contigus que tenen un superfície total d’aproximadament 30 metres quadrats en conjunt. En el de major dimensions es guardarà a partir d’ara la maquinària utilitzada per la brigada de manteniment de més valor, mentre que el de superfície més reduïda s’ha reservat per a ordenar en ell els productes fitosanitaris.



Així mateix, en els últims dies aquest grup d’operaris també s’ha encarregat d’habilitar les graderies perquè el públic puga gaudir assegut dels partits que se celebren en el nou terreny de joc construït dins del Camp de Futbol Municipal. “Les tasques tant del POL com de la brigada de manteniment continuen durant l’estat d’alarma i es desenvolupen, és clar, seguint totes les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries”, recorda el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.