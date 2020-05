Els treballadors del Pla d’Ocupació Local d’Almussafes prossegueixen amb les tasques de manteniment, jardineria i pintura

Connect on Linked in

Els treballadors i les treballadores seleccionats per a participar en l’edició del Pla d’Ocupació Local d’Almussafes (POL) iniciat el mes de febrer passat continuen amb les labors de suport a les brigades de manteniment, neteja i jardineria. En les últimes setmanes han desenvolupat nombroses intervencions que han permès reparar desperfectes en espais públics, repintar diversos espais i instal·lar diferents elements del mobiliari urbà. Les 21 persones incloses en aquesta nova edició del programa han estat dividides en diferents grups de treball en funció de la seua especialitat amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament de les diferents tasques, que es coordinen a través de la Regidoria d’Obres i Serveis. “Hem aprofitat el tancament al públic dels edificis de titularitat municipal durant l’estat d’alarma decretat pel Govern d’Espanya per a desenvolupar amb una major agilitat molts dels treballs, atès que no estàvem subjectes als horaris d’obertura de les diferents infraestructures”, assenyala el regidor d’Obres i Serveis, Jaime Wic.

Pintura

Una de les accions més destacades de les últimes setmanes ha estat el de la pintura de bona part dels edificis públics i parcs. En el Camp de Futbol s’han pintat vestuaris, passadissos, magatzems, baranes i portes. En el Centre Cultural la cafeteria, els magatzems, els passadissos de la planta baixa i la sala d’exposicions. A la casa consistorial els treballs s’han centrat en la sala de plenaris i en el seu hall, l’escala i les portes de fusta. En el Pavelló Poliesportiu han estat objecte d’actuació per al grup de pintura el passadís de la planta superior i el marcat de línies en el sòl per a informar de la distància de seguretat, mentre que als carrers s’han senyalitzat diferents marques viàries, com a guals, senyals i zones d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda.

En els CEIP Almassaf i Pontet també hi ha hagut labors de repintat, concretament s’ha retornat el seu color als passadissos i a les aules de la primera planta. A més, en l’Almassaf també s’ha pintat un dels murs exteriors. L’escala i la sala d’ordinadors del Centre d’Informació Juvenil i els magatzems i la fusta de les pèrgoles de les Piscines també han entrat dins de les intervencions desenvolupades en les últimes setmanes. Així mateix, han pintat els nous magatzems de la nau del polígon i nombroses estades de la Biblioteca i de la Reguarda de la Policia Local. Finalment, s’han repassat les portes i reixes de les Pistes de Tennis i Pàdel, i als parcs Pontet, Central, Eres i Sagrari s’han pintat les tanques de ferro i els gronxadors i bancs de fusta.

Manteniment, neteja i jardineria

En l’apartat del manteniment i la neteja han col·locat dues canastres al pati del CEIP Almassaf, amb el que a partir d’ara l’alumnat del centre comptarà amb un total de quatre. Així mateix, s’han reparat humitats en el sostre de la Biblioteca Pública Municipal, s’han netejat canaletes, reparat goteres en el Camp de Futbol i incorporat un mirall en l’encreuament del camí que va al Camp de Tir.

I pel que respecta a l’àmbit de la jardineria s’ha procedit a esbrossar l’aparcament del cementeri, les rondes de circumval·lació i la parcel·la de titularitat pública situada al costat del Centre Municipal de Formació de Persones Adultes i a la preparació per a la sembra de gespa en les Piscines. A més, s’estan adecuant i posant a punt totes les zones verdes del poble.

Pla d’Ocupació Local

L’actual POL, que va començar el passat 3 de febrer i conclourà a l’agost, ha permés la contractació de 21 persones en diferents departaments de l’administració local durant sis mesos, la qual cosa ha suposat una inversió de 237.669,84 euros de fons propis. “Gràcies a aquests plans oferim una oportunitat laboral a veïns i veïnes en situació de desocupació i reforcem el treball desenvolupat per les brigades, a les quals ajuden a mantenir el poble net i en les millors condicions”, afirma Wic.

En aquesta ocasió s’ha contractat a 1 conserge, 1 auxiliar d’administració, 2 obrers oficials de primera, un altre de segona, 3 peons de la construcció, 1 peó de jardineria, 7 peons de neteja, 1 peó de manteniment elèctric, 2 pintors oficials de primera i 2 peons de pintura.