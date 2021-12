Els treballs de desmantellament de la gasolinera de l’avinguda Lluís Suñer d’Alzira seguixen a bon ritme

Print This Post

Els treballs de desmantellament de la gasolinera de l’avinguda Lluís Suñer proseguixen a bon ritme. Una vegada desmuntada l’estructura de la gasolinera va ha procedir-se ara a les tasques d’extracció dels tanques, cosa que implica el picat del formigó de pista existent en cota zero; excavació del terreny en tota la superfície de la parcel·la, fins la cota de menys un metre, realitzant les rampes d’accés necessàries, els talussos adequats i les estrebes pertinents.

Se retirarà el material resultant del picat del formigó una vegada se hajà realitzat el pertinent control i seguiment mediambiental, així com també es procedirà a la retirada del material de ferro procedent de l’antiga instal·lació mecànica de la gasolinera. Acte seguit s’excavarà el terreny al voltant dels dipòsits soterrats, i posteriorment s’extrauran amb la utilització d’una grua autoportant i, una vegada retirats els residus generats per estos treballs, rebliment de la parcel·la amb compactació i acabament amb terrenys vegetal fins a la cota zero.

El regidor de Serveis Urbans i Obres Públiques, Fernando Pascual, ha manifestat que «Estes tasques de desmantellament de la gasolinera són un anhel que ara és una realitat després dels nombrosos estudis i negociacions amb la família propietària de l’estació de servici que portava anys sense activitat, però que mantenia en peu l’estructura del que al seu dia va ser el lloc on es desenvolupava l’activitat. Amb les tasques que s’estan realitzant anem a comptar en pròxims mesos en una nova zona verda i de oci per a tota la ciutadania, cosa que ens enorgulleix com a govern progressista que vetla pel bé de totes i tots els ciutadans».