Els treballs per a la renovació del sistema de climatització del Centre Cultural d’Almussafes avancen a bon ritme

La intervenció, en la qual l’Ajuntament inverteix més de mig milió d’euros, s’ultimarà entre finals de setembre i principis d’octubre



L’alcalde, Toni González, i els regidors de Cultura i Festes, Alex Fuentes i Mar Albuixech, respectivament, van visitar l’edifici el passat dilluns 20 de juliol



El passat dilluns 20 de juliol, el president de l’executiu local, Toni González, junt amb els edils de Cultura i Festes, Alex Fuentes i Mar Albuixech, respectivament van visitar les obres que s’estan desenvolupant en el Centre Cultural d’Almussafes per a la renovació del seu sistema de climatització. Tal com sostenen les autoritats, la intervenció avança a bon ritme, encara que amb un retard provocat per l’estat d’alarma que allargarà el procés fins a finals de setembre o principis d’octubre. L’Ajuntament inverteix més de mig milió d’euros de fons propis en aquesta actuació, necessària per a modernitzar una instal·lació que portava en funcionament des de 1986, any en què es va inaugurar aquest edifici municipal. Els aparells adquirits són de nova generació i alta eficiència energètica.



Després d’un mes en marxa, la intervenció urbanística que permetrà la modernització del sistema de climatització del Centre Cultural d’Almussafes prossegueix el seu curs segons les previsions inicials. Així ho van constatar el passat dilluns 20 de juliol l’alcalde, Toni González, i els regidors Alex Fuentes i Mar Albuixech, edils delegats de les àrees de Cultura i Festes, respectivament. Tots tres van visitar les instal·lacions per a comprovar els avanços realitzats durant les quatre primeres setmanes d’obres. En el recorregut, que van realitzar al costat dels responsables de l’empresa adjudicatària, Fulton, S. A., van comprovar que els treballs relacionats amb la preparació del muntatge del nou sistema ja han conclòs.



“La primera fase d’execució del projecte ha consistit a buidar tot l’edifici, tant de mobiliari com dels elements constructius que suposaven un obstacle per a la col·locació dels equips i del circuit hidràulic de distribució que permetrà la distribució d’aire fred i calent en cadascuna de les estades que componen la infraestructura”, explica Fuentes. “Realment es tracta d’una actuació complexa perquè la instal·lació del sistema d’aire condicionat s’havia quedat obsoleta i la seua substitució per dispositius actuals requeria la reordenació de tota la xarxa”, afig.



La previsió és que les obres continuen durant tot el mes de setembre, en el qual, després de la cancel·lació definitiva del Congrés Nacional de Màgia a causa de la pandèmia de coronavirus, no està prevista la celebració de cap activitat pública. “Això ens dóna un marge de temps per a poder concloure la intervenció per a l’octubre, sobretot tenint en compte que l’inici de la mateixa es va retardar a causa de la declaració de l’estat d’alarma”, recorda l’edil, qui assegura sentir-se molt satisfet que per fi el Centre Cultural puga disposar “del sistema de climatització que mereix una infraestructura del seu nivell, en la qual cada any es duen a terme centenars d’activitats en les quals participen milers de persones, tant d’Almussafes com d’altres localitats, no sols de la Comunitat Valenciana sinó de tota Espanya”.



El projecte

Amb l’actuació, en la qual l’Ajuntament inverteix més de mil milió d’euros de fons propis, se substituiran els sistemes de climatització, el que ha requerit modificar la distribució de l’aigua calenta i freda en les diferents sales, una circumstància que ha fet imprescindible la demolició d’alguns revestiments de sòls, parets i sostres.



S’instal·laran equips de producció de fred i calor de nova generació i alta eficiència energètica, que se situaran en la coberta de l’edifici, des dels quals es donarà subministrament d’aigua als ventiloconvectors. Aquests dispositius, compostos per una bateria o bescanviador de fred o calor i un ventilador, es col·loquen en els falsos sostres de cada estada que es desitja climatitzar, excepte en el cas de la sala d’actes, el climatitzador de la qual s’instal·larà en un dels magatzems del semisoterrani.