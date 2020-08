Els Trofeus Generalitat Valenciana de s’han presentat oficialment este divendres al trinquet Pelayo de València

Connect on Linked in

Al trinquet Pelayo de València ha tingut lloc este divendres la presentació oficial dels Trofeus Generalitat Valenciana, competicions de nou encuny que han sorgit per la voluntat de la institució d’impulsar la reactivació del món professional de la pilota valenciana.

L’acte ha estat presidit per la directora general de Promoció Institucional de Presidència de la Generalitat, María Fernanda Escribano, que ha començat la seua intervenció traslladant un missatge de Ximo Puig. “El president de la Generalitat volia estar en esta presentació, però finalment no ha pogut vindre i m’ha demanat que us faça saber als pilotaris el seu reconeixement al vostre treball i l’esforç que esteu fent”, ha dit.

Així mateix, María Fernanda Escribano ha explicat que “des de Presidència de la Generalitat hem volgut donar suport amb els Trofeus Generalitat Valenciana perquè creiem en l’esport i creiem en un esport dotat d’una gran singularitat com la pilota valenciana. Donar suport a la pilota és donar suport a una part del nostre patrimoni, de la nostra cultura i història com a poble. A més a més, la reactivació de la pilota és una mostra més de la capacitat de la societat valenciana per a alçar-se i caminar junts cap a la recuperació econòmica, social i en este cas, esportiva”, ha assenyalat Escribano.

En representació de la Fundació per la Pilota Valenciana ha intervingut el seu president, Josep Maria Catalunya, qui ha explicat com va sorgir la possibilitat de crear ambdós Trofeus Generalitat Valenciana. “Esta actuació de suport de la Generalitat estava tramitant-se des que es va alçar l’estat d’alarma. Vam anar a explicar a Presidència la complicació que hi teníem per a reactivar la pilota professional i immediatament ens van contestar que destinarien una subvenció per a ajudar que el nostre esport vaja assolint la nova normalitat. En els dos Trofeus Generalitat participen pilotaris amb fitxa i sense, perquè per a nosaltres són igualment importants tots els components del col·lectiu de professionals de la pilota”, ha manifestat.

A continuació, Catalunya ha destacat la implicació i professionalitat dels pilotaris en estos moments de dificultat. “Els patrocinadors fan una aportació econòmica que és fonamental perquè els jugadors puguen tindre una estabilitat i volen que els seus campionats es facen. Hem acabat les lligues, tenim unes altres competicions en marxa i fins que acabe l’any completarem tot el que hi havia previst per a esta temporada. Jugar-ho tot suposarà un esforç important per als pilotaris que agraïm, així com la seua comprensió per esta situació que ha estat provocada per una desgràcia que ha costat la vida a molts dels nostres conveïns. Si podem acabar el 2020 amb esta previsió, serà un èxit per a la pilota donades les circumstàncies”, ha comentat.

ELS TROFEUS

El Trofeu Generalitat Valenciana en la modalitat de raspall completarà la segona semifinal este mateix divendres dia 7 d’agost al trinquet de Dénia on Marrahí i Murcianet jugaran contra Ian i Sanchis (20.00 hores). Els vencedors disputaran la final contra Vercher i Canari el dissabte 22 d’agost al trinquet de Castelló de Rugat.

També hui divendres comença el Trofeu Generalitat Valenciana en la modalitat d’escala i corda. Serà al trinquet de Vila-real on Soro III i Javi s’enfrontaran a José Salvador i Félix en la primera eliminatòria dels quarts de final (18.30 hores).

La resta de partides dels quarts de final queden configurades de la següent manera:

-Dimarts 11 d’agost a Massamagrell: Puchol II i Bueno contra De la Vega i Nacho

-Divendres 14 d’agost a Vilamarxant: Pere Roc II i Raúl contra Giner i Jesús

-Dissabte 15 d’agost a Ondara: Francés i Tomàs II contra Marc i Santi

Les semifinals es completaran els dies 17 i 19 d’agost als trinquets de la Pobla de Vallbona i Guadassuar mentre que la final tindrà lloc el 22 d’agost a Castelló de Rugat.