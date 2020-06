Els usuaris de la piscina coberta d’Alberic recuperaran els mesos perduts pel Covid-19 després de la reobertura

Connect on Linked in

Els usuaris i usuàries de la piscina municipal coberta d’Alberic no perdran un sol dia dels abonaments. El tancament de les instal·lacions per l’efecte de la pandèmia del Covid-19 va impedir seguir amb l’activitat a centenars d’esportistes que tots els dies acudien a la piscina, reoberta per l’equip de govern de Toño Carratalá després d’aproximadament una dècada tancada. És per això que els gestors del recinte, l’empresa local ASGim, han arribat a un acord amb l’ajuntament per a retornar, a partir de la reobertura, els mesos que s’ha romàs tancat i així permetre que els usuaris no perden l’abonament que van realitzar en el seu moment per a diversos mesos. “Estem molt agraïts per la resposta que ha tingut la gent amb la piscina coberta, omplint les nostres instal·lacions tots els dies. Des dels primers dies ho vam tindre clar. Quan es reòbriga, la gent tindrà els seus abonaments congelats des de mitjan març i per tant tindrà diversos mesos acumulats que podrà gaudir. A Alberic ningú es veurà perjudicat pel tancament”, afirma el responsable de l’empresa que administra les instal·lacions aquàtiques, Alejandro Sanz.

Alberic va anunciar la setmana passada que a mitjan d’este mes de juny s’obrirà la piscina d’estiu, que complirà amb totes les exigències de seguretat sanitària que marca el ministeri. S’ha volgut oferir un servei que sempre va reclamar la ciutadania i que es va poder començar a gaudir des de l’any passat, quan es van obrir les noves instal·lacions. Per part seua, la piscina coberta, donades les circumstàncies i davant la preeminència d’altres assumptes municipals a causa de la crisi econòmica desenvolupada després de l’Estat d’Alarma, s’ha decidit que romanga tancada, previsiblement fins al mes de setembre. “Sabem que per a la població que acudeix a la piscina a entrenar no és fàcil entendre estes decisions però governar és decidir i nosaltres hem decidit prioritzar la reactivació de l’economia local, amb l’ajuda als autònoms i comerços i això suposa un sacrifici econòmic que exigeix la màxima responsabilitat a este executiu local. A més, les exigències sanitàries imposades per la situació obligaven a oferir un servei reduït que impedia gaudir al màxim de les instal·lacions aquàtiques. Quan tornem a obrir ho farem, segur, amb majors garanties. De moment, ningú es va a vore perjudicat econòmicament pel tancament”, argumenta l’alcalde, Toño Carratalá.