Els usuaris dels centres ocupacionals municipals podran treballar a FCC

Connect on Linked in

El programa València Inserta ha permés la contractació de 428 persones en situació de vulnerabilitat des de 2015

“L’Ajuntament de València els forma a través de València Inserta, i l’empresa privada els contracta. És la senzilla fórmula que venim impulsant des de fa diversos anys per fomentar la contractació de persones en situació de vulnerabilitat que són usuàries dels Centres Municipals de Servicis Socials, en la majoria dels casos, o d’altres serveis municipals com en esta ocasió”, ha explicat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano. Concretament la nova incorporació és la de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), amb la qual es va aprovar el nou conveni este divendres la Junta de Govern Local.

El consistori treballa en este programa en col·laboració amb firmes com Norauto, Hospital Quirón, Five Guys, Leroy Merlin, Herbolari Navarro, SAV, Clece, Eulen, Osdga o Limpiezas Amparo Cifuentes i ha permès la contractació de més de 428 persones aturades i en situació de vulnerabilitat des de 2015, segons ha explicat la regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano

Dins d’este acord, l’empresa oferirà llocs de treball relacionats amb la neteja i manteniment d’edificis, neteja viària, servicis de consergeria, servicis de manteniment de jardins, recollida de residus i poda, rentat i manteniment de maquinària industrial, etc., prestant estos servicis amb personal de diversitat funcional. A més, es compromet a informar de les ofertes d’ocupació que necessita cobrir, mentre que el consistori es compromet a orientar i formar als usuaris que s’ajusten als requeriments, mitjançant el projecte ‘València Inserta’.

“La signatura d’este conveni ens permetrà poder treballar més intensament amb persones amb diversitat funcional, un col·lectiu amb importants dificultats per poder accedir al mercat laboral, i intentar que puguen obtindre una feina d’acord amb la seua situació ja que els centres especials d’ocupació tenen unes característiques que faciliten este treball al tractar-se d’un entorn protegit i preparat expressament per a esta població, ha dit Isabel Lozano”.

Per això, des de València Inserta se seleccionen persones que complixen amb el perfil sol·licitat provinents, bàsicament, des dels centres ocupacionals municipals de l’Ajuntament de València i de les persones que a este projecte són derivades des de l’Oficina Municipal d’Atenció a la Discapacitat per inserir-les en el mercat laboral, que és la funció del projecte, ja que disposa de personal especialitzat en persones amb diversitat funcional. El conveni no té cap cost per a l’Ajuntament i tindrà una durada de 4 anys.