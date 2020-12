Els V Premis Periodístics de la Policia Local renoceixen la labor dels periodistes de municipal

Connect on Linked in

Cano agradeix el treball que ha realitzat este col·lectiu professional durant la crisi de la covid-19



La V edició dels Premis Periodístics de la Policia Local de València reconeixerà tot el col·lectiu de periodistes que cobreix diàriament la informació municipal. Es tracta d’una decisió “inèdita”, segons ha traslladat l’organització d’estos guardons, perquè fins al moment els premis sempre han sigut nominals i han recaigut en periodistes per reportatges o notícies concretes. La Fundació de la Policia Local va impulsar fa cinc any estos guardons que han distingit a periodistes com Arturo Checa (Las Províncias) Carlos Plà (Informativos Cuatro) María Fuster (La Sexta) Alberto Caparrós (ABC) Carlos Navarro (eldiario.es) l’agència Europa Press, Teresa Domínguez (Levante-EMV) o Javier Martínez (Las Províncias), entre altres.



“Enguany ha sigut excepcional; i el treball de tots els i les periodistes que cobreixen habitualment la informació més pròxima a la ciutadania, la informació municipal, també ho ha sigut”, ha ressaltat el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, qui ha recordat que estos premis van arrancar en 2016 amb una primera edició dedicada a reconéixer les millors aportacions periodístiques sobre violència de gènere.

Cano ha advertit que 2020 “també serà un dels anys més difícils per al sector periodístic a la ciutat, un any de molts acomiadaments, un any en què ha augmentat, encara més, la precarietat en la professió per això volem reconéixer el seu treball col·lectiu perquè és un treball essencial per a esta ciutat”.



Davant esta situació, la Policía Local se suma a la revindicació que “sense periodistes no hi ha periodisme, i sense un periodisme crític i independent no es concep una democràcia”. En este sentit, el regidor Cano ha defensat especialment el “treball que realitzen tots els i les periodistes de información municipal per a acostar-nos la informació més pròxima”.



“Són els que més s’aproximen als nostres problemes i necessitats, els que més escolten el veïnat de la ciutat, i ens ajuden a crear i consolidar una comunitat crítica i exigent amb els seus drets i llibertats; i per això és tan important este reconeixement col·lectiu perquè han informat com sempre quan més difícil ho tenien i comptaven amb menys mitjans per a fer-ho”, ha manifestat el responsable de seguretat del Consistori. Els premis s’entregaran en un acte que es preveu celebrar el pròxim mes de gener.