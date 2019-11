Els vehicles elèctrics i híbrids no pagaran per estacionar en via pública.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

“Amb aquesta mesura volem ajudar perquè València siga una ciutat de referència dins de les iniciatives fiscals per a combatre el canvi climàtic i afavorir la transició ecològica” ha dit Sandra Gómez.

València ha aprovat la modificació de l’ordenança que regula les taxes d’aparcament perquè els vehicles elèctrics i híbrids no paguen en els estacionaments regulats per l’Ora durant dos anys.

Per altra banda, la Junta de Govern local ha aprovat també la personació de l’Ajuntament de València en el procediment obert pel Jutjat número 18 de la nostra ciutat per a esclarir les causes i delimitar responsabilitats en relació amb l’estafa de l’Empresa Municipal de Transports.

A la roda de premsa també han parlat de la nova instal·lació de les pèrgoles fotovoltaiques en cinc barris de la ciutat com també la creació d’una nova comissió on estaran representades les àrees d’Igualtat i Hisenda, però també altres servicis municipals i representants d’associacions ciutadanes, perquè no es quede res fora d’eixa perspectiva segons ha dit Gómez.