Els vehicles ‘zero emissions’ podran aparcar gratis en la zona blava de València

Hui s’ha publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de València) l’ampliació de l’exempció de l’ORA – l’estacionament regulat – a tots els vehicles que posseeixen l’etiqueta ‘zero emissions’, concedida per la Direcció General de Trànsit (DGT). Així ho ha comunicat l’alcalde de València, Joan Ribó, qui ha manifestat que esta iniciativa “podrà ajudar-nos a fer que esta ciutat baixe el seu nivell de contaminació d’una manera significativa”.



La nova disposició transitòria, que va ser aprovada per Junta de Govern Local a novembre i que està prevista per als dos pròxims anys, entra en vigor hui. Un “nou pas d’este Ajuntament” que l’alcalde de València ha posat en valor en remarcar que “hi ha un repunt de la matriculació d’este tipus de vehicles que podrà ajudar-nos a fer que esta ciutat baixe el seu nivell de contaminació d’una manera significativa”. Ribó ha explicat que l’objectiu és “potenciar la qualitat de l’aire i descarbonitzar tot el tema de la circulació”, una iniciativa que l’edil confia que “funcionarà d’una manera important”.



Amb la decisió que ha adoptat l’Ajuntament de València, no sols els vehicles elèctrics podran aparcar gratis en la zona blava, sinó també els elèctrics que compten amb un xicotet motor de propulsió per a una autonomia estesa i els denominats ‘híbrids endollables’ capaços de circular de 40 a 60 quilòmetres sol amb bateria que és per a Ribó “els quilòmetres que normalment recorre una persona per la ciutat” i que a més “tenen un motor en cas que ixen fora”.



El Govern de la Nau, va aprovar res més arribar a l’Ajuntament de València, “una bonificació del 70% per als vehicles elèctrics en l’impuls de circulació, la màxima permesa per la llei”, ha recordat Ribó, qui ha indicat que “el distintiu ambiental ‘zero emissions’ expedit per la DGT es pot obtenir en Correus, previ pagament de 5 euros”.