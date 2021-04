Els veïns d’Alginet se sumen al Repte del Reciclatge

Connect on Linked in

El 30 d’abril el repte del Reciclatge va visitar la localitat d’Alginet. Des de les 9 del matí es va situar a la plaça de la Constitució on els veïns van poder participar en la campanya anomenada Repte del reciclatge. L’objectiu de la campanya és la conscienciació i informació ciutadana per a oferir una nova vida als envasos que es depositen als contenidors groc (lates, briks i envasos de plàstic) i blau (envasos de cartó i paper). Una campanya on competeixen diferents municipis per a veure quin d’ells recicla més durant maig i juny.

Si Alginet guanyara el premi de 6.000 euros per ser el poble que més ha reciclat al contenidor groc, destinarà aqueixos diners a l’Associació Contra el Càncer d’Alginet i a l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer d’aquesta localitat. El regidor de Serveis Municipals, Miguel A. Garrit i el regidor de Medi Ambient, Francisco Bellver van rebre a la caravana del reciclatge.

Complementant a aquesta acció, els alumnes de l’ESO de la IES *Hort de Feliu i del Sagrat Cor de Jesús van rebre unes xarrades informatives sobre el reciclatge.