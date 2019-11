Els veïns de Benifaió elegiran de nou per votació popular la targeta nadalenca de l’Ajuntament

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La regidoria d’educació convoca la cinquena edició d’un concurs escolar per a elegir per votació la targeta nadalenca que utilitzarà el consistori per a felicitar les festes.

L’Ajuntament de Benifaió, a través de la regidoria d’educació, ha posat en marxa per cinqué any consecutiu el Concurs escolar perquè els alumnes de quart a sisé de primària dels tres centres educatius puguen participar “i que de la imaginació i la creativitat sorgisca la targeta nadalenca institucional amb la qual des del consistori felicitarem els veïns i organismes públics les festes nadalenques i l’any 2020” assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz.

La mostra de les targetes participants estarà oberta del 29 de novembre al 9 de desembre en el Centre Cultural Enric Valor. La inauguració de l’exposició tindrà lloc el divendres 29 de novembre a les 19:30h.

Els veïns podran votar durant aquestes dates a la targeta que consideren adequada per a representar la felicitació de l’Ajuntament en el mateix centre cultural. La targeta que obtinga el major nombre de vots serà la postal nadalenca institucional. El seu autor o autora rebrà 100 euros per a canviar per material escolar en els comerços locals. La classe del premiat o premiada també rebrà 100 euros pel mateix concepte.

L’edil d’educació Bibiana Piles destaca que de nou enguany “la felicitació que des de l’Ajuntament farem arribar a tots els domicilis de Benifaió i als organismes públics tindrà la creativitat i la il·lusió pròpia de la mirada dels nostres escolars”.