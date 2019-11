Els veïns de Foios gaudeixen de la Festa d’Hivern

Print This Post

Ha tingut lloc el dissabte 16 i diumenge 17 de novembre

La festa ha sigut en honor de la Mare de Déu del Patrocini

Un any més, Foios ha rendit homenatge a la Mare de Déu del Patrocini amb la tradicional Festa d’Hivern, que ha tingut lloc el passat cap de setmana. Durant el dissabte i diumenge, els veïns i veïnes han pogut gaudir d’una programació variada i per a tots els públics.



Les activitats van començar en la vesprada de dissabte, amb les albades i el cant d’estil a la porta de l’Església. Ja diumenge, es va matinar amb la Diana, que va portar als veïns cantant pels carrers de la localitat, i va finalitzar amb una xocolatada. Des de les 10 del matí, a la Plaça del Poble, va ser el torn per als més menuts amb els jocs infantils tradicionals. Més tard, a les 11, va arribar la cercavila, seguida de la missa en honor de la Mare de Déu del Patrocini a l’Església.



Paral·lelament es van estar cuinant les calderes per a les 14.00 hores, arribar a un dels moments més desitjats pels veïns en la festa, el repartiment de la caldera i posterior dinar. Ja a la vesprada i per tancar la programació, va tindre lloc la processó acompanyada de la banda de música i de l’Associació d’Amics de la Música Tradicional ‘Pepe Palau’.



Juan Antonio Pacha, regidor de Festes, ha assenyalat que “la Festa d’Hivern ha transcorregut com esperàvem, amb una gran participació. I per aquest motiu, volem agrair a tots els veïns i veïnes, així com a totes aquelles associacions que han col·laborat en el seu desenvolupament, perquè entre tots han fet que siga un èxit”.