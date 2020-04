Els veïns de la zona de la plaça Elisa Ramírez d’Alzira, amb el seu comportament estarien incorrent en un delicte contra la salubritat de la ciutadania

L’Ajuntament d’Alzira prendrà mesures davant la falta de civisme dels veïns i veïnes de la zona de la plaça Elisa Ramírez i el final del carrer Naranjo. Els contenidors ubicats a esta zona de la nostra ciutat apareixen diàriament envoltats de bosses de fem per terra mentre el mateix contenidor es troba totalment buit.



Des de la regidoria de Serveis Urbans demanen un millor comportament i civisme per part de la gent que viu a este barri, ja que amb estes actuacions estan posant en risc la salut de veïns i dels treballadors d’arreplega de fem que es veuen obligats a arreplegar manualment les bosses de fem. Des del consistori es planteja posar vigilància continuada i sancionar en el cas de no complir la normativa.



El regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual, ha mostrat la seua preocupació i indignació: “Estem fent un seguiment des que es va activar l’estat d’alarma i hem comprovat que els veïns i veïnes de la plaça Elisa Ramírez està duent a terme pràctiques incíviques i atacant la salut dels treballadors municipals que es veuen obligats a manipular les bosses de fem i tirar-les dins del contenidor que es troba buit. Sempre he pensat que esta zona d’Alzira era un barri nou, jove i compromés amb la societat, però en vista d’esta falta de civisme he comprovat que no és així”.

L’edil també ha destacat que “Per la situació que estem passant i amb més campanyes de sensibilització que he dut endavant, és totalment incomprensible la forma d’actuar d’estos veïns, que amb el seu comportament incívic posen en perill la salut de la resta de persones. Des de l’Ajuntament estem pensant a adoptar mesures per evitar esta pràctica insalubre”. Fernando Pascual ha recordat que els contenidors es netegen diàriament per previndre la propagació del virus i per protegir la salut dels alzirenys i alzirenyes.