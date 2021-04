Els veïns de Sueca se sumen al “Repte del Reciclatge” de la mà de Generalitat i Ecoembes

Connect on Linked in

El “Repte del Reciclatge” romandrà els dies 10 y 28 d’abril i 3 de maig en la localitat de Sueca on els ciutadans podran participar en diferents activitats lúdiques i educatives per a conéixer de primera mà la necessitat de reciclar de manera correcta i els seus beneficis per al medi ambient.

La iniciativa, en què també participen la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i el Consorci Ribera i Valldigna premiarà el municipi que aconseguisca reciclar “Més, Millor, Sempre” els seus envasos de plàstic, llandes i brics en el contenidor groc.

Els dies 10 y 28 d’abril i 3 de maig Sueca rebrà una visita molt especial: el Comando del Reciclatge. Es tracta d’una acció de conscienciació i informació ciutadana per a oferir una nova vida als envasos que es depositen en els contenidors groc (llandes, brics i envasos de plàstic) i blau (envasos de cartó i paper) plantejada com una competició entre municipis.

S’han establit un premi de 6.000 euros que, en el cas que la localitat Sueca resulte guanyadora del repte, el destinarà a Càritas Sueca.

L’acció està plantejada seguint protocols estrictes de seguretat sanitària i té com a objectiu desmitificar les faules al voltant del reciclatge i sensibilitzar la població de la seua importància per a la cura del medi ambient i del planeta. La campanya persegueix la interacció “cara a cara” amb el ciutadà, intentant que totes les accions siguen permeables a les organitzacions, les tradicions i la cultura de l’àmbit geogràfic sobre el qual s’actua. Es tracta que les mateixes institucions, organitzacions, clubs socials i esportius, associacions i centres d’ensenyament de cada localitat, siguen partícips i impulsors de la iniciativa. Les seues accions in situ permetran arribar al nombre més gran possible de veïns i llars amb la finalitat de multiplicar els resultats de la campanya: informar correctament i resoldre dubtes per augmentar la separació correcta de residus i fer-ne possible el reciclatge posterior.

El primer dia de la visita, el dissabte 10 d’abril un envelat identificatiu amb el “Repte del Reciclatge” i un vehicle identificatiu de la campanya, la “Furgoneta del Reciclatge” s’instal·laran en la Plaça de l’Ajuntament. Rebrà a l’equip la regidora de Medi Ambient, Carmen Pérez i romandrà en aquest emplaçament fins a les dues de la vesprada fent diferents activitats per interactuar amb la població, amb l’objectiu de resoldre dubtes sobre la manera de reciclar correctament els envasos. A més, una part de l’equip del repte recorrerà els principals comerços de la localitat per informar-los sobre la mateixa campanya

El segon dia, el dimecres 28 d’abril, l’estand del Repte del Reciclatge s’instal·larà de nou en la Plaça de l’Ajuntament. Un equip del Repte recorrerà, a més, els carrers confrontants per informar la població sobre aquesta campanya amb l’objectiu de desmitificar les faules al voltant del reciclatge i sensibilitzar la població.

El dilluns 3 de maig el repte tornarà a la Plaça de l’Ajuntament per a interactuar amb els veïns de Sueca. A més, es realitzaran diferents xarrades informatives per a més de 100 alumnes de l’IES Joan Fuster d’aquesta localitat.

El “Repte del Reciclatge” es planteja com una competició entre municipis del Consorci per a incrementar l’ús del contenidor groc, en un 15% de mitjana almenys, durant els dos mesos posteriors al període de campanya, comparant aquestes aportacions amb les del mateix període de l’any 2020, i guanyarà el municipi que haja crescut més. El premi al guanyador serà una dotació en metàl·lic a una ONG local de caràcter social seleccionada prèviament.

La campanya va començar el dia 8 d’abril a Tavernes de la Valldigna i es prolongarà fins al 7 de maig de 2021, en què acabarà a l’Alcúdia. La “Furgoneta del Reciclatge” visitarà cadascun dels 16 municipis seleccionats de la zona de gestió del Consorci Ribera i Valldigna.

Sobre Ecoembes

Ecoembes l’organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge dels envasos de plàstic, les llandes i els brics (contenidor groc) i els envasos de cartó i paper (contenidor blau) a Espanya

El 2019, es van reciclar més d’1,5 milions de tones d’envasos de plàstic, llandes i brics i envasos de cartó i paper en tot el territori nacional. Gràcies a això, es van obtindre nombrosos beneficis ambientals, com evitar l’emissió d’1,67 milions de tones de CO₂ a l’atmosfera o estalviar 6,36 milions de MWh. Així mateix, es van estalviar 20,74 milions de metres cúbics d’aigua.