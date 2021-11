Els veïns del Vedat de Torrent van organitzar la III Edició del Mercat ambulant de 2a mà

Print This Post

L’Associació de Veïns El Vedat va presentar el passat cap de setmana la tercera edició del “Mercat ambulant de 2a mà”, un esdeveniment en el qual es reuneixen els típics llocs on trobar oportunitats i sorpreses amb activitats per a l’oci i l’esbarjo dels assistents.

Donat l’èxit de les anteriors convocatòries, els propis veïns del Vedat van sol·licitar l’organització d’aquest mercat ambulant, que va disposar prop de 60 llocs per a la venda d’articles de segona mà, taules cedides per l’ajuntament i que prèviament van haver de reservar per a poder organitzar el seu propi espai de venda.



Una particularitat d’aquest tipus mercats ambulants és que es tracta de compra-venda entre particulars, que negocien el preu dels articles, però on no es permet la venda de productes nous o d’artesania; se centra en la venda d’objectes o productes que el propietari ja no usa i els ofereix a preus més baixos que el preu de venda del producte nou.



A més per a gaudir d’aqueixa vesprada d’oci el mercat ambulant va comptar amb la presència de DJ Carlos, conegut discjòquei de l’escena torrentina que va actuar en sales de música emblemàtiques de la ciutat, com la sala Bony, la Alambra o La Seu.

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Regidoria de Joventut, ha convocat un any més les ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar. L’objectiu d’aquestes ajudes econòmiques