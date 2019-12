Els veïns I les veïnes de Benimuslem ens ensenyen les seues obres mestres: els betlems

Connect on Linked in

El de Luis Miguel, el de “Dolo” I el de Pepe, tres betlems molt diferents i personals.

Benimuslem trau als veïns i a les veïnes de casa per tal de viure el Nadal junts i en armonía amb diferents activitats. La que més destaca és la Ruta dels Betlems encara que aquest any la localitat es prepara per a acollir per primera vegada la San Silvestre.

Són molts els anys que els veïns i les veïnes participen en la Ruta dels Betlems. Nosaltres hem estat en el de Luis Miguel, el de “Dolo” i el de Pepe, tres betlems dels deu que han participat en aquesta, diferents i personals però tenen algo en comú: els tres són realment impressionants!

Tots els i les de Benimuslem estan il·lusionats en aquestes dates.