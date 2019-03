Els veïns i les veïnes de Corbera s’uneixen per manifestar el tancament de la pedrera i la defensa de la seua natura.

Print This Post

El passat cap de setmana la localitat de Corbera al costat de més de vint col·lectius i entitats han convocat una manifestació per reclamar el tancament de la pedrera.

Els veïns i veïnes de la localitat de Corbera al costat de més de vint col·lectius, entre ells, Xúquer Viu, Aplec de la Ribera o la Llavor s’han unit per convocar una manifestació reclamant el tancament de la pedrera que se situa en la zona.

Les conseqüències que suposa mantenir la pedrera a Corbera cada vegada són més perjudicials per als habitants.

És per això que la Plataforma de Veïns contra la Pedrera i la Coordinadora per la Defensa de la Natura de la Ribera amb els col·lectius adherits a la mateixa s’hi ha suma’t a la causa per fer front a l’assumpte.

Per altra banda, l’actual empresa explotadora que labora a la pedrera ha interposat una querella contra l’alcalde de la localitat i la secretaria municipal.

Unes mesures que han pres diferents entitats i que esperen obtenir el resultat que s’ha demanat.