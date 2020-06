Els veïns i veïnes de Quart de Poblet demostren el seu civisme durant el confinament

Connect on Linked in

Una enquesta ciutadana revela que el 89’3% de les persones enquestades no va rebre cap visita en els seus domicilis

La població de Quart de Poblet ha demostrat durant els mesos de confinament, com en moltes altres ocasions, el seu civisme i responsabilitat. Així ho han reflectit els resultats de l’enquesta ciutadana que va llançar l’Ajuntament fa un mes amb l’objectiu de conéixer el compromís de la ciutadania amb les mesures decretades durant l’estat d’alarma i poder adaptar i millorar els seus serveis de cara al futur.

En total, han participat 413 persones, en la seua gran majoria dones, amb una mitjana d’edat de 46 anys. Destaca especialment el gran nombre de persones majors de 65 anys que han format part de l’estudi, demostrant l’èxit de les polítiques d’alfabetització digital que l’Ajuntament ha desenvolupat els últims anys.

A pesar que el 80’6% de les persones enquestades ha confessat eixir de casa durant el confinament, els motius d’aquestes eixides estaven en la quasi totalitat dels casos,justificats. Fer la compra, cuidar de familiars i anar a treballar han sigut les tres respostes més repetides pels i les participants quan se’ls preguntava per les raons de les seues eixides.

Aquests resultats corroboren la necessitat de mantindre la prestació dels serveis bàsics municipals com l’assistència domiciliària. En el seu moment, l’Ajuntament va prendre la decisió de declarar els serveis socials com a essencials, garantint la seua continuïtat durant tot el període de confinament. Gràcies a aquesta experiència prèvia i a la informació que revela l’enquesta realitzada, en cas de produir-se un rebrot, l’Ajuntament podria tornar a ajustar el seu funcionament a les necessitats detectades.

L’enquesta reflecteix que quasi el 40% de les persones només eixia al carrer una vegada a la setmana per a tasques autoritzades, i a penes el 11’7% es desplaçava a altres municipis. Així s’aprecia que la majoria de la població de Quart de Poblet ha romàs en el terme municipal, la qual cosa remarca la importància d’oferir tot tipus de serveis essencials a l’abast dels veïns i veïnes evitant que realitzen desplaçaments majors.

D’altra banda, quasi el total de la població enquestada, el 89’3%, ha respectat la norma establida de no rebre visites en els seus domicilis. No obstant això, la majoria d’aquestes persones ha mantingut la relació amb els seus sers estimats a través de videollamadas i del telèfon mòbil, ja que mantindre els vincles afectius ha sigut essencial durant aqueixos mesos. En aquesta línia, des de l’equip de govern s’han posat en marxa diversos serveis d’assistència psicològica i cura emocional, com el d’atenció telefònica per a majors de 64 anys, amb els quals es pretenia mantindre el benestar dels veïns i veïnes i que ha tingut un gran acolliment entre les persones usuàries.