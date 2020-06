Els veïns i veïnes de Quart de Poblet gaudiran de la piscina d’estiu al juliol i agost

Connect on Linked in

L’Ajuntament obrirà les instal·lacions l’1 de juliol amb reducció d’aforament i noves mesures de seguretat i desinfecció



La ciutadania haurà de donar-se d’alta en el sistema i comprar les entrades online amb un mínim de 12 hores d’antelació

Els veïns i veïnes de Quart de Poblet encaren l’època estival amb una bona notícia: l’Ajuntament ha aprovat la reobertura d’una de les principals instal·lacions municipals, la piscina d’estiu. Està previst que les seues portes òbriguen l’1 de juliol, amb una limitació de l’aforament al 50% i noves mesures de seguretat i higiene.

Enguany, la principal novetat és que la venda d’entrades es realitzarà de manera online per a evitar aglomeracions a l’entrada del recinte, reduint així el risc d’un repunt de la pandèmia.

Aquelles persones que vulguen fer ús de la piscina deuran en primer lloc donar-se d’alta en aqquart.es/procedimientos/alta. El termini per a això, per a les veïnes i veïns de Quart de Poblet és del 15 al 29 de juny, mentre que aquelles persones no empadronades, hauran de donar-se d’alta el dia 30 de juny.

Una vegada s’haja realitzat aquest tràmit, es podrà procedir a la compra d’entrades en la mateixa pàgina, en l’apartat de procediment i compra. Per a les persones empadronades a Quart, les entrades podran comprar-se de 48 a 12 hores abans, mentre que en el cas de gent d’altres municipis, serà amb de 24 a 12 hores d’antelació.

En compliment del reial decret del Govern d’Espanya que determina les mesures de seguretat en les diferents fases de la desescalada i, donat l’aforament màxim permés del recinte que s’ha calculat en 222 persones, s’ha plantejat realitzar torns de demà i de vesprada per a facilitar l’accés a la instal·lació de quants veïns i veïnes siga possible, sempre tenint en compte les restriccions de seguretat exigides pel Ministeri de Sanitat. Així bé, el primer torn serà de 10.30 a 14.30 hores i el segon de 15.30 a 19.3 hores. D’aquesta manera, durant l’hora que queda lliure entre tots dos torns, es durà a terme una neteja completa i exhaustiva del recinte i es realitzaran totes les tasques de desinfecció que es requerisquen en la instal·lació.

A més, per a accedir al recinte, a més de l’entrada adquirida, s’haurà de presentar el DNI i canviar-se el calçat que es portava del carrer per un nou.

Quant a les tarifes, aquesta campanya de 2020 es manté la gratuïtat per a menors de tres anys i pensionistes amb targeta daurada, i es rebaixa el preu de l’entrada en 1,5 euros per a menors de 12 anys i en 2 euros per a persones adultes. Aquestes tarifes s’han fixat en proporció a l’aforament màxim i els torns plantejats, amb la intenció de mantindre l’equilibre econòmic i afavorir en la mesura el possible als qui facen ús de la piscina.

Les instal·lacions romandran obertes fins al 30 d’agost i se seguiran en tot moment les directrius establides per les autoritats sanitàries. Per això, en el cas de ser necessària la modificació d’alguna de les indicacions quant a aforament, horari o mesures d’higiene complir les indicacions de seguretat i evitar el rebrot de la pandèmia, s’informarà a través dels canals oficials.