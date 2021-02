Els veïns i veïnes de Quart de Poblet redueixen la seua velocitat al volant

Print This Post

El 70% dels vehicles circula a una velocitat inferior a 30 km/h en les principals vies del municipi

L’Ajuntament va instal·lar panells detectors de velocitat per a regular el trànsit i augmentar la seguretat dels vianants

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha aconseguit reduir la velocitat del trànsit en l’eix transversal del municipi, que compta amb una major afluència de vehicles, fent de Joanot Martorell una zona 30. Després de la col·locació dels panells detectors de velocitat s’ha constatat que la velocitat mitjana s’ha reduït fins als 27 km/h, amb un 70% de conductors i conductores que circulen a menys de 30 km/h.

Des de l’equip de govern s’està apostant per una gestió de la circulació de vehicles centrada en el vianant, augmentant la seguretat d’aquest i potenciant els desplaçaments a peu i amb bicicleta. Per a això, s’han implementat noves tecnologies de monitoratge, que controlen i regulen la velocitat. A més, s’han eliminat els semàfors en aquesta zona, la qual cosa contribueix a la fluïdesa del trànsit, prenent als i les vianants com a referència.

A través d’aquestes actuacions, no sols disminueix la probabilitat que ocórreguen accidents, especialment atropellaments, o que en el cas de produir-se les conseqüències siguen menors, sinó que també contribueix a la millora del medi ambient, reduint la contaminació atmosfèrica i la petjada de carboni.

Amb això, Quart de Poblet continua la seua transformació cap a una ciutat intel·ligent des del desenvolupament de polítiques de mobilitat urbana sostenible.