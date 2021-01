Els venedors ambulants es manifesten a Sueca pel tancament del mercat ambulant

Print This Post

Des de AVAME reclamen és que els deixen treballar



Els venedors ambulants s’han manifestat aquest divendres a Sueca per a protestar contra la suspensió de l’activitat dels mercats ambulants.



A causa de l’augment de contagis i l’enduriment de les mesures per a frenar la pandèmia, en 60 municipis de la Comunitat Valenciana els ajuntaments han decidit que no s’instal·len els llocs de venda al públic.

L’Associació Valenciana de Mercaders (AVAME), hi ha convocat aquesta manifestació que ha recorregut tot el carrer Sequial fins a arribar a les portes de l’ajuntament de Sueca.

Des de AVAME reclamen és que els deixen treballar, i poder consensuar amb els ajuntaments la millor manera de muntar els mercats en cada localitat, complint totes les mesures de seguretat.

En el mercat ambulant de Sueca hi ha aproximadament 150 parades, que estaven muntant-se en el carrer Sequial.

L’Associació Valenciana de Mercaders es va manifestar el passat dimecres a València, ara a Sueca i el dissabte portaran la seua reivindicació fins a Algemesí, on els venedors ambulants seguiran lluitant per poder treballar.