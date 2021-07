Els venedors del Mercat Central podran acollir-se al Pla Resistir de Ciutat Vella per rebre ajudes d’entre 2.000 i 4.000 euros

Connect on Linked in

Sanjuán es reunix amb els venedors per “constatar que la coordinació de les obres l’entorn del Mercat s’està desenvolupant correctament”

Els venedors i venedores del Mercat Central podran acollir-se a les ajudes del Pla Resistir de Ciutat Vella que ha impulsat la Regidoria de Desenvolupament Econòmic encapçalada per la regidora Pilar Bernabé, per donar resposta a les conseqüències derivades de la crisi de la covid-19 que ha tingut especial incidència en el teixit econòmic del centre de la ciutat. Així ho ha traslladat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, en la reunió que ha mantingut amb este col·lectiu. L’edil ha recordat que el pla de Ciutat Vella compta amb una dotació econòmica de set milions d’euros, amb una quantia fixa de 2.000 euros per persona autònoma o microempresa beneficiària més 200 euros addicionals per cada treballador en plantilla. D’esta manera, podran accedir a ajudes que aniran des dels 2.000 euros i fins als 4.000.

El regidor Borja Sanjuán ha traslladat els venedors i venedores del Mercat Central el “suport” de l’Ajuntament per fer front a la crisi i “rellançar l’activitat econòmica a través d’ajudes econòmiques”. “Estem treballant en tot moment per esmortir els efectes de la crisi en tots els sectors econòmics”, ha assenyalat l’edil, qui ha recordat que “l’Ajuntament de València és el consistori que ha llançat més ajudes i les ha resolt en el menor temps per posar a disposició de les empreses i autònoms liquiditat”.

Estes ajudes les podran demanar les microempreses i autònoms que exercixen la seua activitat en un local situat en un dels sis barris que conformen el districte de Ciutat Vella i que es dediquen a negocis relacionats amb l’alimentació, els bombons, dolços i caramels, així com el tèxtil, el calçat, la confecció i la tintoreria.

Igualment, podran sol·licitar-les els negocis de joieria i bijuteria, arts gràfiques, esports, obres d’art, llibreries, ferreteries, botigues de joguines, floristeries, balnearis, restaurants, hotels i pensions. A més, s’inclouen agències de viatges, activitats culturals, servicis fotogràfics, cafeteries, gelateries i xocolateries.

D’altra banda, una altra qüestió que s’ha tractat en la reunió ha estat la coordinació de les obres de reurbanització de l’entorn del Mercat Central, la plaça de la Ciutat de Bruges, l’església de Sant Joan del Mercat i la Llotja per generar la mínima afecció a l’activitat dels venedors i venedores. “Hem constatat que s’està coordinant de manera perfecta perquè dins d’un any, quan les obres estiguen acabades, siguen un revulsiu per a la recuperació econòmica”, ha assenyalat Sanjuán.

La reurbanització de l’entorn del Mercat Central que està duent a terme el departament d’Urbanisme que dirigix la vicealcaldessa, Sandra Gómez, va començar el passat 22 abril i la duració estimada de les obres és d’un any. “Esta actuació es desenvolupa en un dels espais amb major valor patrimonial de la ciutat, tant històric com arquitectònic, i compta amb finançament europeu en tractar-se d’una intervenció per regenerar l’espai públic per actuar contra el canvi climàtic, reduint la petjada de carboni i creant espais lliures de contaminació, més amables i humans”, va afirmar Sandra Gómez a l’inici de les obres.