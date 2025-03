Els viticultors reclamen ja les reparacions de la DANA davant l’inici de la brotació

L’Associació Valenciana d’Agricultors adverteix que la brotació de la vinya començarà de manera generalitzada en els pròxims dies

Insta el Govern a accelerar immediatament els treballs de reparació de les vinyes damnificades per a avançar-se a la imminent brotació i evitar així possibles danys en la futura producció de raïm.

L’organització agrària ha enviat cartes a Jesús Casas, president de TRAGSA, i a José María Ángel, comissionat del Govern per a la recuperació després de la DANA, amb l’objectiu de manifestar-los “la gran preocupació dels viticultors afectats” i sol·licitar-los una actuació inajornable.

Segons denuncien els viticultors, la majoria dels treballs de reparació encara estan pendents de realització –en molts casos, fins i tot de taxació de danys– en les explotacions de raïm situades en les zones damnificades per la DANA, sobretot a les comarques d’Utiel-Requena, la Foia de Bunyol i la Ribera Alta.

L’associació també alerta de perjudicis similars en altres cultius afectats per la DANA a les zones de l’interior, com els ametlers i les oliveres. Amb l’arribada de la primavera i l’augment consegüent de les temperatures, estes produccions avançaran els seus cicles vegetatius i es trobaran més vulnerables davant el moviment de terres, pedres i altres materials arrossegats per la riuada.