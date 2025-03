Els viticultors reclamen ja les reparacions de la DANA davant l’inici de la brotació

AVA-ASAJA adverteix a TRAGSA i al Comissionat que els treballs massa tardans poden provocar una caiguda de les gemmes i una pèrdua de la propera collita de raïm

La passada verema es va salvar de la DANA, perquè el 29 d’octubre tota la fruita ja estava recollida, però la gestió política realitzada després del temporal amenaça amb provocar greus minves en la propera collita.

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) adverteix que la brotació de la vinya començarà de manera generalitzada en els propers dies i insta al Govern a accelerar immediatament els treballs de reparació de les vinyes afectades per anticipar-se a la imminent brotació i evitar així danys a la futura producció de raïm.

L’organització agrària ha enviat cartes a Jesús Casas, president de TRAGSA -l’empresa pública encarregada de les reparacions de les infraestructures i explotacions agràries afectades per la riuada- i a José María Ángel, comissionat del Govern per a la recuperació de la DANA, amb l’objectiu de manifestar-los “l’enorme preocupació dels viticultors afectats” i sol·licitar-los una actuació inaplazable.

En el cas del comissionat del Govern, AVA-ASAJA li reitera, tal com va proposar durant una reunió mantinguda la setmana passada, que agilite els treballs “bé a través de TRAGSA, bé a través dels propietaris de les parcel·les per mitjà del pagament d’una compensació proporcional a la peritació”, una iniciativa que “contribuiria a adaptar les obres en funció del cicle dels cultius i les prioritats dels agricultors”.

Segons denuncien els viticultors, la majoria dels treballs de reparació encara estan pendents de realitzar -en molts casos fins i tot de peritació de danys- en les explotacions de raïm situades en les zones afectades per la DANA, sobretot en les comarques d’Utiel-Requena, Hoya de Buñol i Ribera Alta.

“El problema és que en les tres properes setmanes començarà la brotació de la vinya; de fet, ja ha començat la brotació en el cas de les varietats més primerenques.

Si durant les reparacions d’aquestes parcel·les, on es necessita una maquinària especialitzada en marcs de plantació estrets, es llencés terra sobre les ceps, podria produir-se una caiguda de les gemmes i, per tant, una pèrdua greu de la següent producció de raïm”, afirma el responsable de la sectorial del vi d’AVA-ASAJA, José Luis Robredo.

L’associació també alerta de perjudicis similars en altres cultius afectats per la DANA en les zones de l’interior, com els ametlers i els olivers. Amb l’arribada de la primavera i l’augment consegüent de les temperatures, aquestes produccions avançaran els seus cicles vegetatius i es trobaran més vulnerables davant el moviment de terres, pedres i altres utensilis arrossegats per la riuada.