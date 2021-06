Els voluntaris ambientals d’Alzira enceten la seua formació de prevenció d’incendis

Print This Post

Hui comença el programa de voluntariat ambiental de l’Ajuntament d’Alzira, que es posa en marxa amb el curs de prevenció d’incendis que rebran totes les persones que s’han inscrit a este programa.

Amb este curs de prevenció i la subscripció de l’assegurança, les persones voluntàries podran fer la seua tasca, que no és altra, que la vigilància del terme forestal.

El mètode de funcionament consistix a l’organització per part d’un coordinador de grups de 4-5 persones, que durant els pròxims mesos desenvoluparan activitats ens la muntanya, des de neteja, auxili d’animals, visita a altres equips de voluntaris, etc. Activitats totes elles amb contacte amb la natura i que els permeta al mateix temps estar a l’aguait.

La seua tasca és complementària dels grups professionals de prevenció d’incendis. “Esta feina no substituix la de ninguna persona, com ja hem explicat en les anteriors edicions, es tracta de tindre més ulls a la muntanya, de manera que puguem donar una resposta ràpida”, tal i com ho explica Jose Luis Alemany, responsable de l’empresa Interpreta Natura que porta a terme la coordinació del voluntariat.

L’any passat el voluntariat ambiental va participar, be siga avisant com verificant 26 conats de foc al terme municipal.

Si alguna persona vol afegir-se al voluntariat, encara ho pot fer, telefonant al 640 352 991.