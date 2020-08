Els voluntaris/as fan treballs de conservació del medi ambient i rutes de vigilància per a evitar incendis

Connect on Linked in

Com cada any, el Voluntariat Ambiental d’estiu, una iniciativa promoguda per l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Torrent en col·laboració amb el Centre Ambiental El Vedat, continua formant a joves d’entre 14 a 25 anys en la protecció de l’entorn més pròxim i en l’eficient gestió dels recursos naturals.



Per a això, s’ha posat en marxa una programació, que va començar el 20 de juliol, que inclou tallers, dinàmiques i jocs, rutes pels paratges naturals del municipi i activitats en la piscina.



En aquesta ocasió, s’està posant l’accent en la conservació del sòl, per a això s’estan realitzant plantacions, eliminació d’espècies invasores i recuperació de les zones adjacents al Centre Ambiental el sòl del qual ha patit la pèrdua d’oxigen a causa del pas de vehicles.



A més els voluntaris i les voluntàries participen de dilluns a diumenge en torns d’una setmana de duració amb un objectiu comú: la prevenció d’incendis forestals durant l’època estival. Els integrants del voluntariat dediquen part del seu temps a les rutes de vigilància, tant a peu com amb bicicleta o en un vehicle a motor facilitat per l’Ajuntament de Torrent.



En aquest sentit, els participants estan col·laborant en la campanya autonòmica de #STOPALFOC, en la qual cada dijous d’11 a 13 hores informen els veïns i veïnes del Vedat sobre la millor manera de protegir els habitatges enfront d’un incendi forestal o sobre com comportar-se en cas de catàstrofe per a limitar la propagació del foc. La pròxima, i última xarrada, tindrà lloc dijous que ve 13 d’agost en el punt d’informació situat al costat de l’oficines de l’AV Vedat.



Aquest tipus d’activitats tenen com a propòsit posar en valor la conservació dels nostres boscos així com conscienciar a les noves generacions sobre la importància de treballar en equip i d’entendre la preservació del medi ambient com un objectiu primordial per al futur de tots i totes.



Aquesta edició del Voluntariat Ambiental d’estiu, que finalitzarà el 16 d’agost, ha incorporat les mesures higièniques i sanitàries establides en la lluita contra el COVID-19, així com el treball de formació dels voluntaris i voluntàries en els protocols de prevenció dels contagis.