Els xiquets d’Alberic apadrinaran els arbres en la reforestació de la Muntanyeta de l’1 de març

Alberic celebrarà el Dia de l’Arbre el diumenge 1 de març amb l’objectiu de reforestar el seu paratge natural més emblemàtic: la Muntanyeta. La Regidoria de Parcs i Jardins que dirigeix Liliana Palencia ha volgut organitzar la jornada ecologista per a donar continuïtat a les múltiples activitats naturistes que estan tenint lloc en la localitat i que, per exemple, van concentrar a desenes de persones fa un parell de setmanes amb l’objectiu de netejar el paratge i combatre el canvi climàtic a través del reciclatge. El Dia de l’Arbre permetrà, amb la col·laboració de la ciutadania, plantar llentiscles, carrasques i garroferes i els xiquets i xiquetes tindran l’ocasió de personalitzar algun dels exemplars amb l’objectiu de crear un llaç sentimental que llance un missatge de complicitat entre les persones i les plantes. Així, s’establiran plaques amb el nom dels xiquets.

La jornada se celebrarà el diumenge 1 de març a partir de les 10 hores, en la rodalia de la Creu Roja com a lloc de trobada. “Molts veïns ens havien comentat que volien participar en la reforestació de la Muntanyeta, que volien ser part activa dels treballs que han permés des de fa diversos anys posar en valor el nostre paratge ambiental més preuat. Ara tenen una bona ocasió. Esperem que participen molts veïns i veïnes i que es torne a llançar un missatge d’implicació pel medi ambient”, explica l’edil Liliana Palència. Alberic s’ha convertit, de colp, en un referent valencià de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient.

En la seua primera participació en el certamen de Viles en Flor va aconseguir tres distincions, la qual cosa la situa com la localitat de la comarca de la Ribera amb més reconeixements i la tercera a nivell valencià, només per darrere de Torrent i Gandia, que van obtindre quatre. L’equip de govern de Toño Carratalá va decidir fa diversos anys convertir en zona de vianants tot l’entorn del paratge natural de la Muntanyeta, la qual cosa ha provocat que es convertisca en centre de reunió social del veïnat. La mesura també contribueix a protegir la fauna i flora de la zona, que acull alguns dels actes més emblemàtics de les festes locals, com el Diumenge de Rams i el popular Concurs de l’Encisam. A més, es veu complementat amb altres mesures mediambientals com la promoció en l’adquisició de vehicles elèctrics sostenibles. Els veïns que compren un cotxe de nova generació o bicicletes són subvencionats.