Els xiquets de Paterna trien les Moles

El Paratge Natural dels Moles ha rebut la visita de xiquets i xiquetes de Lloma Llarga, la Coma i l’Alborgí que buscaven zones naturals davant la desescalada del confinament



La Coordinadora recorda a la Generalitat que encara està pendent la inclusió del Paratge Natural dels Moles al Parc Natural del *Túria, cosa que garantiria la seua protecció



La Coordinadora per la Protecció de les Moles ha recordat la necessitat d’espais naturals per a l’esplai i oci de la ciutadania. I més en casos com en la desescalada del confinament provocat pel Covid. En aquests moments la ciutadania busca espais oberts pròxims als seus habitatges i en els quals siga possible el distanciament físic per a evitar el contagi. En aquest sentit, les Moles són un paratge privilegiat per a xiquets i grans ja que la seua grandària (prop de tres milions de metres quadrats) permet el gaudi del paratge mantenint la distància de seguretat entre els seus visitants. Segons Leticia Esteban, portaveu de la Coordinadora, aquests dies, “les Moles estan rebent la visita d’un sector de la ciutadania que no eren usuaris habituals del paratge abans de la Pandèmia. Amb l’eixida dels xiquets i xiquetes després de 40 dies a casa, les Moles s’han convertit en la destinació favorita de paterners i paterneres pels seus valors naturals, la seua grandària i també per la seua proximitat, sobretot, a barris com Lloma Llarga, La Coma i l’Alborgí”.

Els defensors del territori recorden a la Generalitat que encara està pendent la seua inclusió en el PORN del Parc Natural del Túria, inclusió que garantiria la protecció del paratge natural. La portaveu de la Coordinadora ha demanat la màxima celeritat, sabent que els funcionaris responsables de la Conselleria de Transició Ecològica segueixen teletreballant, la Coordinadora ha remés escrit per registre d’entrada, demanant la màxima celeritat perquè les Moles formen part del PN del Túria al més prompte possible. I recorda que les Moles són l’últim pulmó verd de la comarca, amb un gran valor mediambiental que a més compta amb elements històrics de gran valor com són trinxeres de la guerra civil, rodes de molí i refugis de pastor en pedra en sec. Un espai que ve utilitzant-se pels veïns i veïnes de la comarca per a practicar BTT, running, crossfit, senderisme, recol·lecció de plantes aromàtiques, bolets i espàrrecs. El paratge està en terme municipal de Paterna i representa una àrea forestal i agrícola de 471 hectàrees de sòl rústic i no urbanitzable.

A més, amb les recents i abundants pluges i l’arribada de la primavera, el paratge s’ha reverdit oferint multitud de prats amb flors, augmentant la diversitat botànica i millorant les condicions de vida de la fauna que l’habita.

“No sabem que ens oferirà el futur, però podem intuir que la vida després de la pandèmia canviarà i la ciutadania buscarà zones naturals i espais oberts per al seu esplai fugint de les grans aglomeracions. Un medi ambient sa ajuda a protegir de la incidència de pandèmies com el Coronavirus, de fet hi ha hagut una major incidència de la malaltia en els llocs amb major pol·lució ambiental. Les Moles de Paterna compleixen amb tots els requisits per al desenvolupament de l’oci tant infantil com adult en un medi natural saludable i que per la seua grandària pot garantir la distància física de seguretat entre els seus visitants” ha puntualitzat Leticia Esteban.