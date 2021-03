Els xiquets de Quart de Poblet viuen de la millor forma les seues no-Falles

Connect on Linked in

Escolars de tot el municipi organitzen activitats falleres abans d’anar-se de vacances

Quantes vegades hem sentit que els xiquets són els que millor s’estan portant en la pandèmia? Acaten les normes sanitàries amb més disciplina que molts adults i es resignen a no gaudir de moltes coses, entre elles, les Falles, una de les seues festes més esperades.

Milers d’alumnes de Quart de Poblet comencen hui les seues vacances del que haguera sigut la seua setmana gran. Sembla que és unànime l’opinió que tots mereixen i necessiten uns dies de descans després d’un any molt dur.

Col·legis, guarderies o instituts han volgut celebrar d’alguna forma que, encara que no hi haja falles enguany als carrers, el sentiment faller roman. El Centre d’Educació d’Infantil i Primària Ramón Laporta, per exemple, no ha volgut renunciar al seu tradicional xocolatà. A més, perquè no falte el soroll que tant agrada a quarteras i quarteros la mascletà l’han substituïda per una “botellà”. Això sí, mantenint les restriccions sanitàries que tan bé coneixen els més xicotets.

La regidora d’Educació del municipi, Consuelo Campos, ha acompanyat als escolars en aquest dia tan especial. L’edil ha destacat “l’esperit de tots els xiquets per a mantindre aquesta tradició i festejar amb alegria i paciència aquests dies no fallers”. Consuelo Campos agraeix de manera especial a tota la comunitat educativa l’esforç continu per mantindre de manera exemplar les mesures anticovid que fan dels nostres centres llocs segurs”.

A més, ha aprofitat la seua visita al CEIP per a entregar dos dispositius anti-ennuegada englobats en la iniciativa `Jo t’excepte´, del Pla Nacional Anti-ennuegada.