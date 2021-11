Els xiquets i xiquetes de Mislata trien als seus representants en el Consell Municipal d’Infància i Adolescència

Connect on Linked in

Aquesta setmana se celebren les quartes eleccions d’aquest òrgan de participació infantil, per a les quals s’han presentat 108 candidatures

Carlos F. Bielsa: “Els i les representants del Consell són la veu de tots els xiquets i xiquetes de Mislata i constitueixen la via més directa per a fer arribar a l’Ajuntament les seues propostes i així contribuir a consolidar el model de ciutat que hui defensem”

El Consell Municipal d’Infància i Adolescència celebra aquesta setmana les seues eleccions per a triar a tots i totes els seus integrants. Es tracta del primer òrgan de participació infantil creat a Mislata i un dels pocs que hui dia existeixen en tot el territori nacional. Cal recordar que les polítiques dirigides a xiquets, xiquetes i joves li van servir a l’Ajuntament de Mislata per a obtindre en 2014 el segell d’UNICEF que l’acredita com a “Ciutat Amiga de la Infància”.

Aquest Consell està format per xiquets, xiquetes i adolescents que representen a tota la infància del municipi. Els seus integrants s’elegeixen a través d’eleccions bianuals que se celebren en tots els centres educatius de la ciutat. En concret, el Consell Municipal d’Infància i Adolescència està format per menors compresos entre els nivells de 5é de Primària fins a 4t de Secundària.

Per a l’alcalde, Carlos F. Bielsa, “Mislata s’ha convertit en una de les ciutats on existeixen més xiquets i xiquetes que volen participar i involucrar-se en la vida pública de la seua ciutat”. I és que, per a aquestes quartes eleccions són 108 els candidats i candidates que es presenten, tot un rècord de participació. “Ells i elles són el present i tenen un paper decisiu per a dissenyar el futur de Mislata, i per això, hem de tindre en compte els seus suggeriments en tots els aspectes de la vida pública de la ciutat. Les seues aportacions són essencials perquè dissenyem una ciutat més habitable i sostenible”.

Els candidats i candidates s’han vist immersos en els últims dies en una autèntica campanya electoral, com si de representants polítics es tractara. De fet, la setmana passada van estar formant-se amb l’equip d’animació per a, posteriorment, traslladar el seu missatge electoral als seus companys i companyes de col·legi o institut i demanar-los el seu vot. Reunió a la qual també va acudir l’alcalde, al costat de la regidora d’Infància, Lola Hortelano, i el regidor de Participació Ciutadana, Ximo Moreno, per a felicitar-los i desitjar-los sort.

Dels 108 candidats i candidates que s’han presentat seran elegits consellers i conselleres els cinc més votats en Primària i els tres amb més vots de Secundària de cada centre de Mislata. Els resultats es publicaran divendres que ve 12 de novembre i el dia 19, previ a la celebració del Dia Mundial de la Infància, es constituirà el nou Consell Municipal d’Infància i Adolescència de Mislata per als pròxims dos anys.