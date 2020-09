Els xiquets i xiquetes de Quart de Poblet comencen el curs amb un comportament exemplar

Print This Post

La primera setmana se salda amb un cas positiu de coronavirus entre els alumnes del municipi

Des de l’Ajuntament Quart de Poblet han treballat per garantir la seguretat a les aules, tant de l’alumnat com del professorat, implementant accions i mesures que prioritzen la salut en l’inici del nou curs escolar.

l’Ajuntament de Quart de Poblet ha posat a la disposició dels centres diferents espais susceptibles de ser usats per poder seguir les mesures de seguretat en les aules. A més ha organitzat un taller gratuït de Nocions bàsiques d’informàtica destinat als pares, mares i familiars de l’alumnat dels centres educatius del municipi.

En Quartd de Poblet s’ha detectat un cas positiu de coronavirus, en un dels alumnes del municipi, i s’han activat els protoclos necessaris per mantindre la seguretat entre l’alumnat.

l’Ajuntament de Quart de Poblet continua treballant per a assegurar que els alumnes i alumnes del municipi compten amb tot el suport possible per a poder continuar desenvolupant els seus estudis en igualtat de condicions.