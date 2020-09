Els xiquets i xiquetes de Quart de Poblet comencen el curs amb un comportament exemplar

Connect on Linked in

Màscares, distància de seguretat i els nervis del primer dia marquen la jornada

L’inici del curs a Quart de Poblet ha arrancat demostrant la gran responsabilitat dels xiquets, xiquetes i adolescents que hui començaven les classes, els qui han seguit en tot moment les noves mesures d’higiene i seguretat establides.

En un primer dia de classe atípic, marcat per entrades escalonades als centres, control de la temperatura, gels hidroalcohólics, distància interpersonal i les màscares, els xicotets i xicotetes han sigut rebuts entre aplaudiments pels seus mestres i mestres, visiblement emocionats. Una estranya situació que no ha pogut entelar les ganes de retrobar-se amb els seus companys i companyes després de tants mesos lluny de les aules.

Amb l’objectiu que la volta al col·legi siga el més segura possible, s’ha comptat amb la presència de la policia local, així com s’ha col·locat senyalització especial per a evitar aglomeracions a les entrades dels col·legis.

D’igual manera, l’Ajuntament de Quart de Poblet ha posat a la disposició dels centres diferents espais susceptibles de ser usats: les cases de joventut, les aules de Trenquem Barreres, les aules d’informàtica de Quart Jove, el Espai de Creació Jove, diferents aules de la Escola de Música La Va unir en la seua seu, com en el Centre Cultural el Casino i les aules de l’Agrupació Musical l’Amistat. A més, s’han oferit espais públics oberts condicionats, com a parcs, places o el llit del riu.

Una altra de les principals mesures implementades en aquest inici de l’any escolar ha sigut l’increment en neteja i desinfecció en els centres d’Educació Primària, tant en les condícies, com en tots els elements comuns (poms, passamans, claus de llum…), incloent les noves zones i espais habilitats. Un augment de 178 hores en la neteja que impliquen una inversió mensual de 147.870 euros.

El Consistori també ha reforçat el personal, amb fins a dos conserges més, a més, hi haurà un conserge itinerant per a donar suport a tots els centres, i s’ha posat a la disposició dels centres material complementari, com a taules i cadires o tanques, per a poder utilitzar en espais oberts.

Des de l’Ajuntament s’insisteix en la important tasca que es realitza des dels centres educatius i que va molt més allà de l’aprenentatge de coneixements. L’escola és educació emocional i de valors, un espai en el qual xiquets, xiquetes i adolescents tenen l’oportunitat de relacionar-se, de crear nous vincles. Tot això, assegurant que tots i totes compten amb les mateixes oportunitats per a la seua formació, independentment de la seua condició social.

Mantindre aquesta labor de defensa de l’educació pública que porta anys realitzant-se, és una prioritat per a l’equip de govern municipal, especialment en aquesta complicada situació, per la qual cosa aposten per conjuminar forces amb la resta d’institucions i actors socials que formen la comunitat educativa. Amb aquest objectiu en ment, s’han establit canals de comunicació amb els equips directius i d’inspecció educativa, les AMPES, la comissió tècnica municipal COVID i la comissió de seguiment d’obres en els centres escolars, la qual cosa permetrà avaluar i assegurar que les mesures implantades són eficaces.