Els xiquets i xiquetes de Torrent reben la seua primera classe pràctica d’educació viària

La plaça de la Llibertat es va transformar ahir a la vesprada en un autèntic circuit viari a petita escala en el qual desenes de xiquets i xiquetes del municipi van poder circular amb les seues bicicletes i patinets. L’activitat va començar amb una xarrada informativa, duta a terme per agents de la Policia Local de Torrent, en la qual els més xicotets van aprendre la importància de portar casc, els principis bàsics de circulació i el significat dels senyals d’una forma didàctica i participativa. A continuació, van posar en pràctica tot l’aprés en un divertit circuit que comptava amb rotondes, canvis de sentit i semàfors amb l’objectiu que aprengueren a desembolicar-se en el seu entorn diari. A més, la plaça va acollir també un taller sobre el canvi climàtic i les seues conseqüències, així com de la importància de cada xicotet gest a l’hora de viure d’una manera més respectuosa amb el medi ambient.

D’altra banda, l’associació Col·lectiu Soterranya va celebrar ahir una jornada de portes obertes en el seu espai Solidaritat Parreño amb la finalitat de donar a conéixer “Bicis per a totes”, una cita a la qual no van voler faltar l’alcalde Jesús Ros i la regidora de Mobilitat, Inma Amat. Es tracta d’un projecte promogut per voluntaris que té com a finalitat la recuperació i posada a punt de bicicletes desbaratades per a donar-los una segona vida entre els més necessitats. La iniciativa, de gran èxit, en poc més de quatre anys ha entregat un total de 803 bicicletes i compta amb una llarga llista d’espera.

A més, aquest matí s’ha celebrat un desdejuni sostenible en el carril bici que Torrent a València en el qual els ciclistes i vianants han sigut convidats a desdejunar i han rebut un exemplar del LEVANTE-EMV.

Totes aquestes activitats es troben emmarcades en la Setmana de la Mobilitat de Torrent 2019, a través de la quals es pretén conscienciar a la societat de la necessitat de canviar d’hàbits a l’hora de desplaçar-se així com de formar i informar sobre les diverses opcions més sostenibles a l’abast de tots.