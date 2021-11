Els xiquets i xiquetes protagonistes del Ple Infantil de València “per construir entre tots i totes una ciutat que no deixe a ningú arrere”

Connect on Linked in

L’Hemicicle Municipal ha acollit este matí una sessió extraordinària del Ple de xiquets i xiquetes, que se celebra des de fa sis anys en el marc del Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb la finalitat d’escoltar les propostes i els compromisos que la infància aporta per a aconseguir una València que no deixe a ningú arrere. En este Ple, amb el qual culminen uns tallers escolars de democràcia participativa, ha participat l’alumnat de tres centres educatius que, en representació de la infància valenciana, ha plantejat, entre altres desitjos, el de la recuperació de l’espai públic per al veïnat en general. Per a tancar la sessió, l’alcalde de València, Joan Ribó, ha ressaltat que “les persones estan en el centre de totes les polítiques municipals”, i ha reivindicat “el consens i la col·laboració com a eines fonamentals per a fer una societat més feliç”.

El Ple ha sigut presidit per la regidora d’Educació, Maite Ibáñez, qui ha agraït l’esforç d’alumnat per contribuir amb el compliment de les mesures de seguretat necessàries per a evitar la propagació de la pandèmia.

L’Ajuntament també desenvoluparà demà, dimecres 1 de desembre, en el col·legi municipal Benimaclet, la presentació de la xarxa d’horts escolars de la ciutat: una xarxa d’horts escolars que s’ha anat generant a partir del programa “L’hort escolar com a eina educativa”. I el dijous 2 de desembre es presentarà el projecte i taller “explora el teu barri “en el qual es reflexionarà sobre el barri en el qual vivim, els vincles que establim amb el seu espai, les institucions i la seua gent.