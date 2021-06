Els XXXIII Premis Literaris El Piló 2021 de Burjassot ja tenen guanyadors

Connect on Linked in

L’Entitat Cultural Valenciana El Piló de Burjassot ha fet públics el nom dels guanyadors de la XXXIII edició dels Premis Literaris que l’associació burjassotense convoca cada any. El XX Premi “Federic Feases” de novel·la, dotat amb 1800 euros, ha sigut per a Josep Vicent Escuder i Bisbal, per la seua novel·la presentada “Ampar sense forces”. El jurat del Premi, en aquesta modalitat, ha estat compost per Manolo Casaña *Taroncher, Juli Moreno i Moreno, Jesús Moya Casado i Josep *Barat i Blasco, com a secretari amb veu i amb vot.

L’III Premi Joan Costa d’Assaig, dotat amb 500 euros, ha sigut per a Miquel Àngel Lledó i Cardona, per la seua obra “Ensaig de Gramàtica Cognitiva Valenciana”. En aquesta modalitat, el jurat del Premi ha estat conformat per Joan Carles Micó i Ruiz, Joan Sancho i Gea, Albert Marín i Sanchis i Josep *Barat i Blasco.

Finalment, l’I Premi Josep Melià de Poesia, dotat amb 300 euros, ha recaigut en l’obra “Cada setze d’agost”, de l’autor Joan Josep Serra. En aquest cas, el Jurat ha estat conformat per Vicent R. Gil Andreu, Aureli López Muñoz, Joan Carles Micó i Ruiz i Josep *Barat i Blasco.

Els tres premiats, a més de la dotació econòmica, rebran la figura del *Piló de bronze de l’escultor J. Chornet i, a més, veuran publicades les seues obres guanyadores. La cerimònia de lliurament dels premis se celebrarà en el mes vinent de setembre.